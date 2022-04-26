Владимир Колокольцев: Расследовано дело иркутских лесозаготовителей о контрабанде леса за границу

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев проинформировал участников заседания коллегии МВД России об окончании предварительного расследования уголовного дела о контрабанде древесины.«В суд направлено уголовное дело в отношении восьми граждан России – лидеров и участников преступного формирования. Они обвиняются в совершении 44 эпизодов противоправной деятельности, связанной с контрабандой леса, незаконным созданием юридического лица, легализацией денежных средств, полученных преступным путем»,– подчеркнул глава ведомства.

Следователями следственного отдела Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте установлено, что в 2017 году гражданин одного из государств Восточной Азии совместно с иркутским бизнесменом создал криминальную организацию, которая специализировалась на незаконном обороте древесины и реализации ее за рубеж. К противоправной деятельности они привлекли местных жителей и иностранных граждан.

Сообщество имело четкую иерархию и структуру, роли участников были распределены. Документальным оформлением деятельности занимался головной офис. Он же отвечал за финансовые операции по сделкам, получение фитосанитарных документов, внесение сведений в специализированную информационную систему.

Кроме того, в составе сообщества функционировало так называемое производственное подразделение. В его обязанности входила организация приемки, переработки и складирования незаконно заготовленной древесины, подачи и убытия вагонов. Приемные пункты были оснащены различной техникой: погрузчиками, пилорамами, кранами.

Для того чтобы придать своим действиям законный вид, соучастники оформили несколько фирм через подставных лиц. Фигуранты перемещали стратегически важные ресурсы за рубеж, предоставляя декларации с заведомо недостоверными сведениями о товаре. Полученные от иностранных партнеров денежные средства поступали на счета подконтрольных юридических лиц.«Задокументирован вывоз участниками этого сообщества за границу древесины объемом свыше 200 тысяч кубометров. Её общая стоимость превышает 1,2 млрд рублей»,– заявил Владимир Колокольцев.

В легальный оборот введено около 178 млн рублей.

В зависимости от роли и степени участия фигурантам вменяется совершение преступлений, предусмотренных статьями 226.1, 173.1, 191.1, 174.1, 210 УК РФ.

В ходе расследования допрошено более 130 свидетелей, проведено свыше 50 обысков и выемок, изъято большое количество документов и технических средств, назначено более 30 различных экспертиз. Наложен арест на имущество обвиняемых на сумму, превышающую 70 млн рублей. Объем основного уголовного дела составил 355 томов.