Дело Игоря Никитина: суд продолжается…

Вчера, 21 декабря, в Девятом кассационном суде в Владивостоке судья Константин Трофимов провел первые слушания по кассации на приговор Якутского горсуда Игорю Никитину, экс-директору АО «Саханефтегазсбыт» и экс-депутату Ил Тумэна. Жалобы подали обе стороны: как сам осужденный и его адвокат Сергей Кононов, так и прокуратура с заявителем — представителем «Саханефтегазсбыт».



В феврале 2022 г. Якутский горсуд приговорил Игоря Никитина по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, по другому пункту обвинения ч.1.1 ст.293 УК РФ (халатность с причинением особо крупного ущерба) из-за срока давности он был освобожден от наказания. Так же суд взыскал с подсудимого ущерб в размере более 45 млн рублей, причиненный АО «Саханефтегазсбыт». Никитин был взят под стражу в зале суда.

Затем защита обжаловала этот приговор в Верховном суде Якутии, который переквалифицировал действия Игоря Никитина с ч. 3 на ч. 1 ст. 285 УК РФ. Поэтому вместо шести лет он получил 1 год и 6 месяцев в колонии-поселении. После подсчета всех сроков, которые отбыл подсудимый под стражей и домашним арестом, Верховный суд Якутии признал, что Никитин уже отбыл назначенное наказание, но сохранил штраф 45 млн рублей. И 15 апреля 2022 г. Игорь Никитин был освобожден из-под стражи прямо в зале суда.

Напомним, что 10 февраля 2020 года Игорь Никитин был задержан по месту жительства в Москве спецслужбами ФСБ России. Его сообщник Гриша Фероян был объявлен в розыск, так как скрылся от следствия. Арест в Москве и этапирование в Якутск экс-директора крупного предприятия Якутии Игоря Никитина стал одним из громких скандалов 2020 года. Поначалу Игорь Никитин был помещен в СИЗО, потом в июле 2020 года его перевели под домашний арест.

Как сообщила пресс-служба Следкома Якутии, следствие выяснило, что Игорь Никитин подписал незаконно с ООО «Норд-Спецстрой-1» допсоглашение, которым были изменены цена и предмет договора. Поэтому строительство объекта «АЗС ОАО «Саханефтегазсбыт» в п. Нижний Бестях было оплачено по завышенной стоимости, чем акционерному обществу причинен ущерб в сумме более 27 млн рублей.

Также Никитин заключил с ООО «СИС» соглашение о предоставлении нефтепродуктов на сумму свыше 29 млн рублей с принятием в качестве отступного самоходного крана, который реально стоил около 12 млн рублей. Сумма ущерба, причиненная АО «Саханефтегазсбыт» превысила 18,5 млн рублей.

Игорь Никитин возглавлял госкомпанию «Саханефтегазсбыт» с 2006 по 2019 годы. Избирался депутатом Ил Тумэна по Набережному округу Якутска. Считается человеком из команда Вячеслава ШТЫРОВА.