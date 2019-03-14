Дело педофила иеромонаха Мелетия: часть приговора отменена

Комментарий по уголовному делу в отношении Ткаченко А.Э.

Радмила Сюн-Цин-Фан, пресс-секретарь Верховного суда РС(Я) сообщает:

Апелляционным определением Верховного суда РС(Я) от 21.02.2019 апелляционное представление государственного обвинителя удовлетворено частично.

Приговор Хангаласского районного суда Республики Саха (Якутия) от 28 ноября 2018 года в части оправдания Ткаченко А.Э. по обвинению в совершении 41 преступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ, отменен, в этой части уголовное дело передано на новое судебное рассмотрение со стадии судебного разбирательства в тот же суд в ином составе суда.

В остальной части этот же приговор Хангаласского районного суда Республики Саха (Якутия) от 28 ноября 2018 года в части осуждения Ткаченко А.Э. по 46 преступлениям, предусмотренным п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ, оставлен без изменения, а апелляционные жалобы осужденного и его адвокатов, защитника в интересах осужденного Ткаченко А.Э. — без удовлетворения.

СПРАВКА:

11 декабря 2018 года в Якутской духовной семинарии состоялось Епархиальное собрание под председательством архиепископа Якутского и Ленского Романа.

В рамках доклада архиепископ Роман проинформировал собрание об утверждении решения церковного суда Якутской епархии о лишении сана иеромонаха Мелетия (Ткаченко).

Архиепископ Якутский и Ленский Роман:

«Учитывая общественный резонанс и тяжесть преступления иеромонаха Мелетия, мною утверждено решение церковного суда, — сообщил архипастырь. — Оно передано на резолюцию Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. При положительном ответе Предстоятеля решение вступит в силу».

Владыка подчеркнул, что при неоднократных встречах с семьей пострадавшего выразил готовность оказать ей материальную и молитвенную помощь, сообщается на сайте Якутской епархии.