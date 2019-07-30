Дело Гоголева-Карамзина-Самсоновой: новости из суда

Сегодня в якутском городском суде рассматривается продление меры заключения следующим лицам: вице-мэру Якутска Василию Гоголеву, бизнесмену Георгию Карамзину и бизнесвумен Татьяне Самсоновой.

Справка:

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ заместителю главы по развитию территорий ГО «Город Якутск» Василию Гоголеву по уголовному делу по факту получения взятки в особо крупном размере. Его сообщникам, представляющим интересы Общества с ограниченной ответственностью «Утум-Инвест», Георгию Карамзину и Татьяне Самсоновой предъявлено обвинение в посредничестве в получении данной взятки по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ.

В данный момент рассматривается вопрос об изменении меры пресечения Татьяны Самсоновой с домашнего ареста на СИЗО.

Так как она по словам следователя нарушила режим: разговаривала по телефону дочери. Следователь заявил, что у подследственной есть связи в органах муниципальной и республиканской власти и она может оказать давление.

Адвокат подследственной просит отпустить ее под личное поручительство журналиста Яны Угаровой и Сарданы Павловой (из «Опоры России»).

Справка:

Личное поручительство как мера пресечения, предусмотренная Уголовно-процессуальным кодексом РФ. Личное поручительство, это письменное обязательство заслуживающего доверия лица (поручителя) о том, что оно ручается за выполнение подозреваемым или обвиняемым обязательств в назначенный срок являться по вызовам дознавателя, следователя и в суд, а также иным путем не препятствовать производству по уголовному делу. В качестве поручителей могут выступать родственники, соседи, друзья или хорошие знакомые обвиняемого (подозреваемого), которые имеют на него достаточное влияние и в силу своего авторитета могут гарантировать его надлежащее поведение. В качестве поручителей не допускаются лица имеющие неснятые и непогашенные судимости, систематически привлекающиеся к административной ответственности, ведущие антисоциальный образ жизни и т.п. За невыполнение поручителем своих обязательств на него может быть наложено денежное взыскание в размере до десяти тысяч рублей в порядке, установленном статьей 118 УПК РФ. Представитель органа предварительного расследования, избравшим меру пресечения, составляет протокола о нарушении поручителем своих обязательств, который рассматривается судом.

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