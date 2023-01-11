Дело главы наслега направлено в суд для рассмотрения по существу

⚡️Центральным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела в отношении главы муниципального образования, обвиняемого в халатности, повлекшей гибель четырех человек.

Согласно материалам уголовного дела, глава Октемского наслега в период с 2017 по 2021 годы не исполнил свои служебные по отбору управляющей компании для обслуживания многоквартирного дома, расположенного в селе Чапаево.

В результате 27-квартирный жилой дом остался без надлежащего обслуживания и контроля, что привело к аварийному состоянию электрооборудования и возникновению пожара, в котором погибли 4 человека, в том числе 2 малолетних детей. Здоровью трех жителей причинен вред различной степени тяжести, 37 потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму более 25 млн рублей.

В соответствии с заключением пожарно-технической экспертизы, причиной возникновения пожара явилось возгорание горючих материалов в результате аварийного режима работы электрооборудования.

Следствием проведен комплекс необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, которые легли в основу обвинительного заключения.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.