Дело экс-депутатов Ил Тумэна: свидетельства коллег (продолжение)

В Якутском городском суде продолжили рассмотрение резонансного дела о взятке на сумму 900 тысяч рублей бывшими народными депутатам Ил Тумэн Александра Уарова и Дмитрия Саввина.

Напомним, что в отношении них возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («получение взятки в крупном размере»), помимо этого, Уаров обвиняется по части 1 статьи 159 УК РФ («хищение чужого имущества путем обмана»).

По версии следствия, экс-депутаты, председатели постоянных комитетов Ил Тумэна Александр Уаров и Дмитрий Саввин получили от генерального директора АО «Сахаплемобъединение» Степана Охлопкова взятки на общую сумму 900 тысяч рублей за «содействие в принятии поправок в закон республики, касающихся дополнительного бюджетного ассигнования на искусственное осеменение крупного рогатого скота». В результате принятых парламентом Якутии изменений в республиканском законе, из бюджета республики в 2014 году АО «Сахаплемобъединение» получило 47 миллионов рублей. Все это происходило в 2014-2015 годах.

Помимо этого, следствие предъявило обвинение в мошенничестве бывшему председателю Контрольного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) Александру Уарову из-за того, что во время командировок в родной Сунтарский район он останавливался на ночлег у родственников, а затем предъявлял в бухгалтерию Ил Тумэна квитанции для оплаты гостиниц. По версии следствия, таким способом Александр Уаров присвоил 159 тысяч рублей.

Подчеркнем, что сторона защиты настаивала на суде на том, что все законодательные инициативы о выделении АО «Сахаплемобъединение» средств исходили не только от подсудимых, но и от других депутатов, а регламент принятия законов Республики Саха (Якутия) требует общего голосования всех депутатов республики, а не только двух народных избранников, то есть принимается коллегиально.

Сегодня, 17 февраля, суд продолжил заслушивать показания свидетелей со стороны защиты. Как уже сообщал Sakhalife, 3 февраля на вопросы отвечали бывший депутат пятого созыва Ил Тумэна, ныне замдиректора ГУП ЖКХ РС(Я) Александр Корякин и действующий депутат, председатель комитета по госстороительству Ил Тумэна Алексей Еремеев. Допрос последнего продолжился и 4 февраля, и все эти два дня народный депутат республики, председатель комитета по вопросам КМНС и делам Арктики Елена Голомарева дожидалась своей очереди в коридоре городского суда.

Наконец, сегодня, Елена Христофоровна свидетельствовала на суде по делу своих бывших коллег по пятому созыву ил Тумэна.

У каждого подсудимого два адвоката, в общей сложности четыре человека, а так же гособвинитель и судья больше часа дотошно расспрашивали Елену Голомареву, как происходит выдвижение депутатской законодательной инициативы по поправкам в республиканский бюджет, через какие инстанции она проходит, прежде чем быть принятой в республиканском бюджете.

Вначале защита попросила свидетеля ознакомиться в материалах дела с обращением о выделении средств «Сахаплемобъединению», подписанным группой депутатов, в основном председателями постоянных комитетов Ил Тумэна – Николаевым, Еремеевым, Романовым, Корякиным, Прокопьевым, Местниковым, ныне подсудимыми Уаровым, Саввиным, а так же зам.председателя Ил Тумэна того периода Добрянцевым. Голомарева подтвердила свою подпись под ним.

Елена Христофоровна категорически отрицала возможность какого-либо давления со стороны Александра Уарова: «Не просил, не уговаривал, не принуждал, не давил авторитетом, ничего не обещал». То же самое говорила Голомарева и в отношении Дмитрия Саввина – давление не оказывал и не принуждал.

И отвечая на вопрос прокурора, почему она подписала письмо, Елена Голомарева сообщила: «С 90-х годов не делалось финансовых вливаний в племенное хозяйство. Нам жаловались избиратели, что отсутствие быков стало большой проблемой в улусах. Возникла необходимость инициировать выделение средств на племенную работу». Поэтому она поддержала и подписала обращение своих коллег о выделении финансирования на эти цели.

Депутат Голомарева пояснила судье, что все депутатские поправки, которые требуют крупного финансирования (по ее словам – от 10 миллионов рублей), проходят очень длительную процедуру согласования. Как сообщила свидетель, вначале по обращению депутатов, желательно коллективному, принимает решение профильный комитет. Законопроект должен быть одобрен большинством голосов членов комитета, затем его направляют на рассмотрение в бюджетный комитет. Его члены тоже голосованием определяют, какие поправки приняты, а какие нет. Составляется таблица принятых и отклоненных депутатских поправок.

Затем уже поправки согласовывают в правительстве, которое просчитывает, есть ли финансы на их удовлетворение, по ним работает согласительная комиссия, на многие запросы депутатов просто не находят средств. После этого поправки в бюджет должны одобрить Правительство и Глава республики, только последний обладает правом вносить их на рассмотрении на пленарном заседании Ил Тумэна. Как выразилась Елена Голомарева, это «муторная работа, очень длительный процесс». Она заявила, что депутат обязан отстаивать внесенные им инициативы, убеждать коллег и правительство в их принятии на круглых столах, парламентских слушаниях, заседаниях комитетов, это обычная деятельность народного избранника.

Следующим свидетелем выступил действующий депутат республики, председатель комитета по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев. Он отвечал более кратко и сжато, но, по сути, повторил то, что говорила до него Елена Голомарева. Давление на него не оказывали ни Уаров, ни Саввин. «Это невозможно, так как все депутаты равноправны, председатель комитета должен подчиняться большинству при принятии решений, он имеет только один голос. У него нет прав выносить взыскания членам комитета. Дисциплинарными вопросами занимается мандатная комиссия», — сообщил он суду.

Он сообщил такую деталь, что обычно такие групповые инициативы подписывают на каких-либо заседаниях, на которых собираются председатели комитетов – пускается на подпись листок с обращением. Так же он отметил, что при рассмотрении проекта бюджета таких поправок набираются сотни, поэтому он сейчас не помнит подробностей.

На вопрос прокурора, почему он подписал обращение, Владимир Прокопьев сказал: «Как представитель сельского района всегда поддерживал, и буду поддерживать все решения, направленные на развитие сельского хозяйства». По его словам вопрос племенной работы очень актуальный для сельских районов, поэтому группа депутатов подписала инициативу по ее финансированию.

Как и до этого Голомарева, так Прокопьев рассказал суду, что все члены фракции «Единой России» голосуют по бюджетным и кадровым вопросам строго консолидировано. Прокопьев точно не помнит за давностью, но предполагает, что фракция поддержала данную инициативу, иначе бы бюджет не был бы принят.

Показания четырех депутатов Ил Тумэна, подписавших вместе подсудимыми Уаровым и Саввиным обращение о выделении средств «Сахапламобъединению», достаточно подробно обрисовали весь регламент выдвижения и принятия депутатских поправок в бюджет республики. Честно говоря, и без этого ясно, что законодательство о Госсобрании РС(Я) и регламент его работы предусматривает коллегиальное принятие на всех уровнях. А если речь идет о крупной сумме, то априори без одобрения исполнительной власти поправки в бюджет не могут быть приняты. Как расценят обвинения и судья эти показания свидетелей, мы узнаем на следующих судебных заседаниях.

Судья Татьяна Егорова объявила перерыв до 18 февраля, и сообщила, что 1 марта истекает срок домашнего ареста подсудимых, поэтому завтра предстоит принять решение о мере пресечения для них.