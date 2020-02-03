Дело экс-депутатов Ил Тумэна: Обстановка накалилась, судья призывает к порядку (дополнено)

Сегодня, 3 февраля в Якутском городском суде продолжается очередное судебное заседание по нашумевшему делу экс-депутатов Ил Тумэна Александра УАРОВА и Дмитрия САВВИНА. Дело рассматривает судья Татьяна НИКОЛАЕВА.

По версии следствия, экс-депутаты, председатели постоянных комитетов Ил Тумэна Александр Уаров и Дмитрий Саввин получили от генерального директора АО «Сахаплемобъединение» Степана ОХЛОПКОВА взятки на общую сумму 900 тысяч рублей за «содействие в принятии поправок в закон республики, касающихся дополнительного бюджетного ассигнования на искусственное осеменение крупного рогатого скота». В результате принятых парламентом Якутии изменений в республиканском законе, из бюджета республики в 2014 году АО «Сахаплемобъединение» получило 47 миллионов рублей. Все это происходило в 2014-2015 годах.

Помимо этого, следствие предъявило обвинение в мошенничестве бывшему председателю Контрольного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) Александру Уарову из-за того, что во время командировок в родной Сунтарский район он останавливался на ночлег у родственников, а затем предъявлял в бухгалтерию Ил Тумэна квитанции для оплаты гостиниц. По версии следствия, таким способом Александр Уаров присвоил 159 тысяч рублей.

Подчеркнем, что сторона защиты настаивала на суде на том, что все законодательные инициативы о выделении АО «Сахаплемобъединение» средств исходили не только от подсудимых, но и от других депутатов, а регламент принятия законов Республики Саха (Якутия) требует общего голосования всех депутатов республики, а не только двух народных избранников, то есть принимается коллегиально.

Сегодня в начале судебного заседания адвокат Ольга ТИМОФЕЕВА ходатайствовала о приобщении постановления Ил Тумэна от 2013 года, в котором рекомендовано правительству выделить дополнительные ассигнования на развитие племенного животноводства. Поясним, что уголовное дело базируется на аналогичных поправках бюджета 2014 года, которые, по утверждению обвинения, пролоббированы обвиняемыми за взятку. Новый документ, который судья Николаева приобщила сегодня к делу по просьбе защиты, свидетельствует, что вопрос о дополнительном финансировании племенного животноводства поднимался еще годом ранее — в 2013 г. депутатами предыдущего четвертого созыва.

Затем начался допрос свидетелей со стороны защиты. Первым на трибуне суда свидетельствовал экс-депутат Ил Тумэна, замдиректора ГУП «ЖКХ РС(Я)» Александр КОРЯКИН. Отвечая на вопросы адвокатов, он сообщил, что все решения по внесению поправок в бюджет принимаются коллегиально — 70-ю народными избранниками. По его словам, на всех воздействовать невозможно. До сессии поправки обсуждаются и принимаются коллегиально членами профильного комитета.

Александр Корякин категорически заявил, что Александр Уаров к нему кулуарно не обращался «Меня уже допрашивали, я все уже сообщил, ничего нового не скажу», — заявил Корякин. По его словам, дело было давно, он всех деталей принятия именно этих поправок не помнит. Он сказал, что регламент парламента прописывает порядок принятия поправок, который подразумевает коллективное принятие решение. Примерно такого же плана ответы Корякин сообщил адвокатам Саввина.

Представитель прокуратуры подробно выяснил, в чем конкретно и как именно оказывают депутаты поддержку законодательных инициатив друг друга.

Обвинение и защита при допросе свидетеля вступили в спор. Обстановка накалилась до такой степени, что судья Татьяна НИКОЛАЕВА призвала к порядку.

Дополнено в 17.13

Сейчас свидетельские показания дает депутат Ил Тумэна Алексей ЕРЕМЕЕВ. Как председатель постоянного комитета по госстроительству, он подробно рассказал суду о порядке принятия закона республики о бюджете на год и поправок к нему. Он подчеркнул, что окончательное решение принимает только пленарное заседание парламента республики, все решения комитетов, в том числе и бюджетного, носят рекомендательный характер.

Отвечая на вопросы адвоката Ольги Тимофеевой, Алексей Еремеев подтвердил, что входил вместе с Александром Уаровым во фракцию «Единой России». Перед сессией проходит фракционное собрание, где принимается решение о консолидированном голосовании по кадровым и бюджетным вопросам.

Алексей Еремеев сказал, что за сроком давности не помнит все обстоятельства. «На меня воздействия, как правило, не оказывают. Я самостоятельно принимаю решения», — заявил свидетель.

Дополнено в 17.26

У каждого обвиняемого по два защитника, поэтому свидетелям приходится отвечать каждому очень подробно, зачастую повторяясь, и расписывать все нюансы законодательного процесса в Госсобрания РС (Я), в том числе принятие ежегодного бюджета, которое подпадает под отдельный республиканский закон о бюджетном устройстве.

Адвокаты Саввина уточнили у Еремеева, что их подзащитный не является членом бюджетного комитета.

SakhaLife следит за развитием событий.