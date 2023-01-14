Дело депутата Ил Тумэна Ивана Слепцова и его четырех соучастников поступило в суд



9 января в Якутский горсуд поступило уголовное дело экс-ректора АГАТУ, депутата Ил Тумэна Ивана Слепцова и четырех его подельников, оно передано судье Эльвире Минеевой. Дата судебного заседания на сайте суда не опубликована.

Иван Слепцов обвиняется в 28 эпизодах ч.2 ст. 292 (служебный подлог) и ч.3 ст. 285 УК Рф (злоупотребление должностыми полномочиями).

Четверо соучастников — сотрудников АГАТУ обвиняют в меньшем количестве эпизодов тех же статей УК РФ:

Станислав Федоров – 13 эпизодов ст.292 ч.2 УК РФ;

Павел Афанасьев — ст.292 ч.2; ст.292 ч.2; ст.285 ч.3 УК РФ;

Вера Борисова — ст.292 ч.2; ст.285 ч.3 УК РФ;

Анна Черкашина ст.285 ч.3 УК РФ.



А пока депутат Иван Слепцов остается в составе 6-го созыва Госсобрания республики. По регламенту, пока не вынесен обвинительный приговор, народный избранник продолжает нести свои депутатские полномочия. Его данные как действующего депутата размещены на официальном сайте Ил Тумэна.

Напомним, что дело одной из соучастниц — проректора АГАТУ Мотрены Халдеевой было выделено в отдельно судопроизводство и его Якутский горсуд начал рассматривать гораздо раньше – в октябре 2022 года. Ее обвиняют по ст.292 ч.2; ст.285 ч.3 УК РФ. Судья Альберт Горохов продолжает вести судебный процесс над Мотреной Халдеевой, следующее судебное заседание назначено на 23 января 2023 г.

В якутском Телеграме сообщали, что Мотрена Халдеева признала в полном объеме вину в злоупотреблении служебными полномочиями и служебном подлоге, заключила досудебное соглашение о сотрудничестве и дала показания на Ивана Слепцова и других фигурантов дела, которые будут использоваться на судебном процессе над группой из пяти сотрудников АГАТУ во главе с ректором.



Отметим, что вначале в отношении Ивана Слепцова было возбуждено уголовное дело и по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Но как видим, сейчас его и его подельников обвиняют только в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями, что предполагает более мягкое наказание.

По версии следствия, бывший ректор Арктического государственного агротехнологического университета и пятеро его подчиненных, в период с 2016 по 2020 годы, зная о том, что ряд студентов учебного заведения, не могут быть восстановлены, а также переведены на последующие курсы в связи с наличием у них академической задолженности и должны быть отчислены, незаконно восстановили и условно перевели на последующие курсы более 430 студентов путем издания приказов и внесения недостоверных сведений в отчеты о выполнении государственного задания. Указанные действия произведены обвиняемыми, в том числе в целях достижения показателей эффективности деятельности учебного заведения и получению, в связи с этим стимулирующих выплат.

В результате данных преступных действий учреждению перечислены денежные средства в размере более 44,6 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.