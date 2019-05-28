Дело «черных застройщиков» в Якутии: Одного из осужденных этапировали в суд для допроса

Сергей Дробот, признанный виновным в семи эпизодах мошенничества, отбывает 10-летний срок в колонии. Сегодня его под конвоем привели в зал суда: мужчина даст показания в процессе против Людмилы Битяй, обвиняемой в том же преступлении, передает корреспондент ЯСИА из зала суда.

Пару обвиняли в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Всего жертвами преступления стали 46 человек, общий ущерб превысил 34 млн рублей. По версии следствия, Дробот был организатором преступной группы, а Битяй — исполнителем. Именно она контролировала денежный поток: люди отдавали парочке и наличные деньги, и автомобили. Вину Людмила Битяй не признает.

Третье заседание подряд в суде проходил допрос свидетеля — председателя ГСПК «Комета» Топоркова. По его ходатайству к материалам дела были приобщены дополнительные документы, свои вопросы свидетелю задали потерпевшие и подсудимая.

Затем в зал суда был доставлен осужденный Сергей Дробот. Но его допрос был прерван — свидетель отказался отвечать без своего адвоката. После чего мужчину увел конвой, а заседание отложено для явки защитника. Рассмотрение дела продолжается.

Напомним, ГСПК «Битяй» в 2012 году предлагал жителям республики гаражи и малогабаритные квартиры стоимостью от 750 тысяч до полутора миллионов рублей. Строительные работы при этом велись только для вида и без оформления необходимых документов.