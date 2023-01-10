Дело бывшего главы направлено в суд

Прокуратура республики направила в суд уголовное дело в отношении бывшего главы Анабарского национального (долгано-эвенкийского) района о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в особо крупном размере

Прокуратура Республики Саха (Якутия) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Анабарского национального (долгано-эвенкийского) района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 (получение главой органа местного самоуправления взяток в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление главой органа местного самоуправления должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры республики, УЭБиПК МВД по Республике Саха (Якутия) и Следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия).

По версии следствия обвиняемый, состоя в должности главы района получил от руководителей коммерческих организаций взятки в виде денег и оказания ему услуг имущественного характера по строительству индивидуального жилого дома за заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений и нежилых зданий, а также принятие и оплату выполненных работ. Общая сумма полученных взяток составила порядка 12 млн рублей.

Кроме этого, обвиняемый, используя свое должностное положение незаконно распорядился средствами бюджета муниципального района в размере 29 млн рублей, часть из которых получил в виде субсидии на улучшение жилищных условий, остальные денежные средства использованы им на незаконное приобретение за счет средств бюджета жилого помещения у близких родственников.

Уголовное дело направлено прокуратурой республики в Якутский городской суд для рассмотрения по существу.

В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого в размере более 44 млн рублей.

В целях возмещения причиненного бюджету Анабарского района ущерба прокуратурой республики к обвиняемому предъявлен иск на сумму 29 млн рублей, также на рассмотрении суда находится иск прокуратуры республики об обращении имущества и имущественных прав названного лица и членов его семьи в доход государства на сумму свыше 74 млн рублей.