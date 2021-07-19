Дело Бориса Попова: заново допрашивают свидетелей

В Якутском городском суде 17 июля продолжается судебное разбирательство делу Бориса Попова. Это уже третий судебный процесс бывшего главы Нюрбинского района, который ведет судья Максим Горохов.

Как сказала Sakhalife адвокат Ольга Тимофеева, заново идет допрос свидетелей: в частности, суд в прошлую пятницу заслушал показания по делу сотрудника Минстроя Якутии Ефименко.

Напомним, на первом судебном процессе в 2019 году Борис Попов был оправдан по одному эпизоду, а по второму эпизоду обвинения приговорён к 4 годам условно.

Затем на втором судебном разбирательстве в 2020 году Попова полностью оправдали. Но это решение Якутского городского суда было обжаловано прокуратурой в Верховном суде РС(Я), который в октябре того же года отменил оправдательный приговор и вернул дело в Якутский городской суд на третье рассмотрение.

Сам Борис Попов виновным себя не признает и считает это дело политическим заказом прежнего руководства республики.

Напомним, что в конце 2016 года был арестован Борис Попов, тогдашний глава Нюрбинского района. Его привезли в СИЗО в г.Якутске, отстранили от должности. Из-за этого Борис Попов был лишен возможности участвовать в выборах главы Нюрбинского района в 2017 году. Депутат Госдумы РФ от партии «Справедливая Россия» Федот Тумусов так прокомментировал арест своего однопартийца: «настоящей причиной его задержания было то, что он в ноябре 2016 года открыто выступил против приватизации 10-процентного госпакета акций алмазодобывающей компании «АЛРОСА-Нюрба»». После ареста Попова в Нюрбинском районе и в Якутске прошли акции в его защиту.

Следующее судебное заседание назначено на 21 июля.

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