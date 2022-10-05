Делегаты съезда в историческом парке «Россия — моя  история»

В рамках XIV съезда педагогической общественности «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II» подготовил в здании исторического парка «Россия – моя история» мультимедийную выставку «Образование, открытое в будущее», и 4 октября состоялось её открытие. Участниками выставки стали делегаты съезда, руководители и специалисты муниципальных органов управления в сфере образования, педагоги и руководители образовательных организаций, родители, обучающиеся, социальные партнеры образования.

В соответствии с Концепцией съезда, направлениями развития системы образования республики, которые закреплены в Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия), Указах Главы Республики Саха (Якутия) выставочное пространство разделено на 7 основных, важных, ключевых следующих направлений:

1. Развитие инфраструктуры. Мотивирующая развивающая среда.

2. Наука в сфере образования.

3. Профессиональное образование. Кадровое обеспечение перехода к экономике будущего.

4. Всестороннее развитие детей и молодежи.

5. Управление качеством образования. Работа с будущим в образовании.

6. Патриотическое воспитание. Эффективные воспитательные практики.

7. Здоровое поколение.

Цель выставки — отражение реального состояния и перспектив развития системы образования республики.

Задачи выставки: демонстрация и открытое обсуждение достижений и особенностей системы образования Якутии; презентация образовательных проектов и образовательных технологий, инфраструктурных и интеллектуальных решений; выставка продукции креативных индустрий в сфере образования.

Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н.Донского-II, являясь ключевым координатором и оператором национальных и региональных проектов в сфере общего образования, представил историю проведения съездов педагогической общественности в нашей республике, современное состояние системы образования в РС(Я), а также инновации в системе дошкольного, школьного образования, профессиональные конкурсы и проекты. В историческом зале «На рубеже веков» Институтом подготовлена интерактивная экспозиция развития системы образования республики, роли выдающихся педагогов и руководителей в историческом контексте.

Выставка — образовательное мероприятие, проводимое для обозначения стратегических направлений развития региональной системы образования; это платформа, объединяющая родителей, детей, работников системы образования с разной специализацией, местом деятельности и жизненной позицией, которая знакомит с системой образования в республике и открывает новые перспективы в области образования, дает возможность увидеть будущее образования глазами детей; это площадка, которая помогает увидеть всю палитру профессиональных возможностей, узнать о новых востребованных специальностях, определиться с жизненным выбором.

Делегаты съезда окунулись в мир образования, в мир развития, креатива, новых идей, новых возможностей в системе образования, получили ответы на свои практические вопросы по совершенствованию качества образования через реализацию национальных и региональных проектов и систему повышения квалификации руководителей и педагогов.