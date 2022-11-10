Делегация якутских вузов посещает Монголию

В среду, 9 ноября, начался рабочий визит делегации якутских вузов в Монгольскую Народную Республику. Делегация представлена тремя вузами – Арктическим государственным институтом культуры и искусств, Северо-Восточным федеральным университетом и Высшей школой музыки.

В состав делегации АГИКИ вошли первый проректор Станислав Иванов, запроректора по научной работе Елена Ажеева и студент второго курса кафедры народной художественной культуры Оргилбаяр Нямжав из Монголии.

Якутские вузы посещают учебные заведения Монголии для налаживания взаимодействия в образовательных программах, научных и творческих проектах.

АГИКИ удалось заинтересовать монгольских партнеров описанием нового этапа в развитии института, который идет к цели создания главного университета креативных индустрий в Арктике.

Подписан меморандум о сотрудничестве с генеральным управлением образования при правительстве Монголии и департаментом образования города Улан-Батор.



