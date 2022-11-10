10.11.2022
17:00
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Образование

Делегация якутских вузов посещает Монголию

В среду, 9 ноября, начался рабочий визит делегации якутских вузов в Монгольскую Народную Республику. Делегация представлена тремя вузами – Арктическим государственным институтом культуры и искусств, Северо-Восточным федеральным университетом и Высшей школой музыки. 

В состав делегации АГИКИ вошли первый проректор Станислав Иванов, запроректора по научной работе Елена Ажеева и студент второго курса кафедры народной художественной культуры Оргилбаяр Нямжав из Монголии. 
Якутские вузы посещают учебные заведения Монголии для налаживания взаимодействия в образовательных программах, научных и творческих проектах. 

АГИКИ удалось заинтересовать монгольских партнеров описанием нового этапа в развитии института, который идет к цели создания главного университета креативных индустрий в Арктике. 

Подписан меморандум о сотрудничестве с генеральным управлением образования при правительстве Монголии и департаментом образования города Улан-Батор.


Фото: пресс-службы
Источник: ФГБОУ ВО "АГИКИ"

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