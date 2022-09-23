Делегация Совета Федерации РФ посетила станцию Нижний Бестях

Сегодня, 23 сентября, делегация Совета Федерации РФ, которая находится с рабочим визитом в Якутии, посетила станцию Нижний Бестях.

Делегация Совета Федерации осмотрела пост электрической централизации, железнодорожный вокзал, место примыкания будущей железнодорожной магистрали Нижний Бестях – Магадан, рядом с которым установлен памятный километровый столб.

Исполнительный директор Дмитрий Кондратов рассказал гостям о текущем уровне технической оснащенности стальной магистрали. Он отметил, что на инфраструктуре Нерюнгри-пассажирская – Нижний Бестях протяженностью 799 км в настоящее время расположено 22 раздельных пункта. Компания эксплуатирует 45 секций магистральных тепловозов, 18 секций маневровых тепловозов, 220 грузовых вагонов, 34 пассажирских вагона, а также 34 единицы путевой техники.

Сегодня линия Нерюнгри – Нижний Бестях востребована, как гарант стабильного обеспечения северного завоза, развития экономики и мобильности населения.

По словам Дмитрия Кондратова Компания опережающими темпами обеспечила развитие инфраструктуры под потребности группы компаний «Колмар», которая построила обогатительные фабрики, и сегодня провозная способность южного участка позволяет обеспечить вывоз 10-12 млн тонн угля.

Компания проделала огромную работу по техническому перевооружению и модернизации локомотивного депо ст. Алдан, на котором сегодня проводятся все виды технического обслуживания локомотивов вплоть до ремонта колесных пар, практически депо работает автономно и оказывает услуги по ремонту колесных пар сторонним организациям.

За 8 месяцев пассажиропоток составил 179,5 тыс. человек, что в два раза превыает показатели за аналогичный период прошлого года. Объем перевозок грузов составил 5,8 млн тонн, с ростом на 19% к 2021 году, при этом на станции Нижний Бестях переработано за 8 месяцев текущего года 1,03 млн тонн грузов — + 14,5%.

Особое внимание было уделено вопросу строительства железной дороги до Магадана. «Мы уже сегодня видим грузопотоки, которые формируются на станции Нижний Бестях для Магадана. Была проведена большая работа Российскими железными дорогами, была большая экспедиция института развития экономики совместно с республикой, вместе с Магаданской областью, они изучили месторождения полезных ископаемых, базу грузопотоков, мы им показали нашу дорогу, они проехали по трассе до Магадана. В этом году состоялась конференция, на которой были рассмотрены результаты экспедиции. В ней приняли участие научные институты, РЖД, государственные органы, представители бизнеса. Основная мысль конференции – субъектам эта дорога нужна. Во-первых, это вопросы национальной безопасности, во –вторых, формирование нового транспортного коридора, который разгрузит Восточный полигон. Если решится вопрос с выходом на Джалинду, то мы получаем для республики ближайший выход на китайскую сторону и дорога на Магадан обеспечит очередной выход к морю» — сказал Дмитрий Кондратов.

Он подчеркнул, что накопленный опыт и компетенция железнодорожников Якутии позволили завершить строительство и ввод в эксплуатацию линии Томмот – Нижний Бестях. Акционерная компания «Железные дороги Якутии» считает абсолютно выполнимой реализацию первого этапа Нижний Бестях – Хандыга железной дороги до Магадана. Более того, Компания готова приступить к подготовительным, предпроектным работам, а также считает необходимым предусмотреть строительство совмещенного мостового перехода через р. Алдан в районе Хандыги.

Напомним, в рамках ВЭФа было подписано соглашение между Республикой Саха (Якутия), Магаданской областью и АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» о взаимодействии по реализации проекта создания новой железнодорожной линии Нижний Бестях – Магадан. Соглашение направлено на проведение подготовительных, в том числе предпроектных работ, с перспективой возможности поэтапного строительства новой железнодорожной линии с 2025 года.