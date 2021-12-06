Делегация Ил Тумэна в Белоруссии — на митинге памяти Героя Советского Союза Федора Попова

Делегация Ил Тумэна 3 декабря 2021 приняла участие в митинге, посвящённом 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Фёдора Кузьмича Попова. Митинг был проведён у братской могилы, где был захоронен славный сын якутского народа, в посёлке Деражичи Лоевского района Белоруссии.

В церемонии возложения цветов и митинге приняли участие Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) Алексей Еремеев, народные депутаты РС(Я) Юрий Николаев, Андрей Находкин и Юрий Баишев, земляки героя — представители Мегино-Кангаласского улуса, в том числе глава улуса Николай Старостин, председатель районного совета депутатов Павел Сазонов.

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) Алексей Еремеев выразил благодарность руководству, жителям Гомельской области, участникам митинга за то, что они чтят память погибших воинов и героев в годы Великой Отечественной войны. «Среди героев на братской могиле значится имя нашего земляка Федора Кузьмича Попова. Он был первым якутянином, который удостоился звания Герой Советского Союза. Из Якутии было призвано в годы Великой Отечественной войны 62,5 тысяч человек, более половины которых полегли на поле боя. Это был непоправимый ущерб для демографии нашего якутского народа. Среди призванных в годы войны было 25 героев Советского Союза. 5 человек были удостоены звания трех степеней Ордена Славы. Федор Кузьмич Попов был первым. Ему было всего 22 года, он не был женат, у него не было детей, ему предстояло жить и жить, но он отдал свою жизнь ради нашей Родины, ради Великой Победы, торжества над фашистской Германией. Республика очень благодарна вам за то, что чтите память наших героев, соответствующим образом содержите мемориальный комплекс Братской могилы Героев Советского Союза, в числе которых именуется наш великий земляк Федор Кузьмич Попов. Огромная благодарность белорусскому народу за это. От имени Республики Саха (Якутия) мы выражаем эту благодарность, потому что 8 декабря по всей республике будет отмечаться великое событие — 100-летие нашего первого Героя Советского Союза из якутян Фёдора Кузьмича Попова», — сказал он.

Председатель Гомельского областного Совета депутатов Республики Беларусь Екатерина Зенкевич отметила, что пример самоотверженного подвига героев навеки останется в памяти потомков. «Как не раз обращал внимание президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, самая страшная в истории человечества война оставила след в каждой белорусской земле. Брестская крепость, Буйничское поле, массовое партизанское движение, операция «Багратион», Тростынец и Хатынь — это не только вехи военной истории, но и свидетельство высочайшего мужества нашего народа. Уважение к поколению победителей, продолжение славных ратных и трудовых традиций — это проявление нашей верности их заветам беречь мир, безопасность и благополучие Родины. Действительно, в современных непростых экономических и геополитических условиях значение мира, согласия в стране, дружбы братских народов, заколенной в огне военного лихолетия трудно переоценить«, — сказала она.

В ходе митинга земля из братской могилы была передана в руки Алексею Еремееву для Батаринского музея имени Героя Совестского Союза. В свою очередь представили Мегино-Кангаласского улуса возложили родную землю к стелле с именем Федора Попова.

От имени земляков Героя Советского Союза Ф.К. Попова выступил глава МР «Мегино-Кангаласский улус» Николай Старостин. Он выразил благодарность белорусскому народу за бережное отношение к памяти героев. Также выступил родственник Федора Кузьмича Николай Попов. Афанасий Шкляроф, ветеран, принимавший непосредственое участие в сохранении и увековечению памятника Братской могилы прочитал свой стих, посвященный подвигу павшим воинам.

Была объявлена минута молчания. Прозвучал оружейный залп.

На митинге также присутствовали ученики Джабыльской, Батаринской, Сымахской и Чымайикинской школ Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия). В этом году эти образовательные учреждения отмечают 100-летие со дня образования. Четыре школьника приняли участие в митинге под руководством учителя физкультуры СОШ с. Россолода Мегино-Кангаласского района, ветерана боевых действий в Афганистане Петра Филиппова. Как сообщила начальник управления образования Мегино-Кангаласского улуса Ирина Черкашина, проект патриотического воспитания школьников реализуется в районе уже пятый год. Отличившиеся учащиеся, участники патриотического движения ежегодно посещают п. Деражичи Гомельской области Белоруссии, где захоронен их выдающийся земляк.

В комментарии Пресс-службе Ил Тумэна Петр Филиппов отметил, делегация детей прибыла на историческую Белорусскую землю благодаря проекту Мегино-Кангаласского улуса, посвященного первому Герою Советского Союза из народа Саха Федору Кузьмичу Попову «По следам героя».

«Мы не первый раз приезжаем в Гомель, а в этом году наш пятый по счету выезд совпал с знаменательной датой. Всего проектом охвачены более 100 учащихся, участников военно-патриотических клубов школ улуса. В объявленный Год Героя в Мегино-Кангаласском улусе проведено много мероприятий, одно из них эстафета «Звезда Героя». Кубок и альбом-рапорт посетил все школы и детсады нашего улуса. 8 декабря мы отметим 100-летний юбилей со дня рождения нашего Героя Советского Союза Федора Кузьмича Попова, и торжественно вручим альбом-рапорт данной эстафеты в музей образования. Большой вклад военно-патриотических клубов улуса отражается и на личных результатах каждого воспитанника. Дети из 17 клубов являются победителями и призерами республиканских и Всероссийских военно-спортивных игр «Снежный барс», «Победа». Знаменательным является то, что в этот месяце отмечают 100-летние юбилеи 4 школы и дети из этих школ приехали сегодня, чтобы принять участие в историческом событии якутского народа. Я как руководитель патриотического клуба своей школы, улуса горжусь, что удостоен чести принять участие в данном мероприятии«, — сказал он.

Ученик 10-го класса Батаринской средней школы Олег Корякин сказал, что гордится именем Героя Федора Попова: «Я очень взволнован, что впервые своими глазами увидел мемориал, посвященный нашему земляку, Герою Советского Союза Федору Кузьмичу Попову и другим защитникам Отечества. Мы с самого раннего детства, с детсадовского возраста знаем имя нашего Героя. Его пример и пример других Героев помогает нам расти патриотами своей Родины«.

На территории Лоевского района Белоруссии находится 35 воинских захоронений: братские могилы защитников Отечества, а также могилы жертв фашизма. Всего захоронено 12 тыс челоаек. Белорусы бережно сохраняют светлую память о погибших воинах, которые насмерть бились с фашизмом и внесли вклад в Великую Победу.

Депутаты и представители Мегино-Кангаласского района также совершили экскурсию по мемориальному комплексу «Аллея героев» в п.Лоев, возложили цветы на братское захоронение. Делегация стала свидетелем парада катеров и церемонии возложения венка на реку Днепр военнослужащими пограничной комендатуры «Лоев» в/ч 1242.

Делегация из Республики Саха (Якутия) посетила также Гомельский «Музей битвы за Днепр», где работники музея продемонстрировали собственный фильм-ролик о Герое Совесткого Союза, воине-освободителе Ф.К. Попове.

От имени земляков Героя Советского Союза глава МР «Мегино-Кангаласский улус» Николай Старостин выразил благодарность работникам музея. Делегация улуса ежегодно приезжает в п. Лоев Гомельской области Республики Беларусь и традиционно посещает данный музей, обогащая с каждым визитом эскпозицию героя-якутянина различными материалами, историческими данными. В этом году музею была представлена родословная Федора Попова. Глава улуса вручил памятный сувенир работникам музея в виде эскиза памятника Герою Советского Союза.



Сюжет телерадиокомпании «Гомель».