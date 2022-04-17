Делегация ДДН побывала в Покровске

В рамках межнационального проекта «Якутия — наш общий дом» г.Покровск Хангаласского улуса посетила делегация Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского во главе с первым заместителем генерального директора Александром Колесовым и представители национально-культурных объединений.

Визит начался с радушного приема в Доме Арчы Хангаласского улуса. Директор Лидия Васильевна Харитонова провела обряд благословения, рассказала о значении месяца апреля для народа саха. Также делегация побывала на набережной со смотровой площадкой на берегу Лены.

Далее в Покровской СОШ N4 был проведен урок межнационального общения «Этномир Якутии» специалистами Дома дружбы при участии ансамбля потомков государевых ямщиков «Ямские бубенцы», эвенского этнофольклорного ансамбля «Долгунча», представителя Ассоциации корейцев г.Якутска Надежды Ха.

Итогом поездки стало подписание соглашения о сотрудничестве между ДДН и Покровской СОШ N4. Документ подписали первый заместитель гендиректора ДДН Александр Колесов, и.о. директора школы Раиса Черняк.