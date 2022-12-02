Делегация АЛРОСА приняла участие в ИТ-форуме «Цифровой алмаз»

1 декабря 2022 г. — Представители АЛРОСА приняли участие в первом федеральном форуме лидеров цифровой экономики «Цифровой алмаз». Компания активно развивает ИТ-компетенции в рамках цифровой трансформации производства и внедрения инновационных решений на всех этапах деятельности.

Форум «Цифровой алмаз», собравший более 1000 участников из 63 регионов России, прошел в столице Якутии 25-26 ноября. АЛРОСА – крупнейший работодатель и системообразующая компания республики. В делегацию компании вошли директор по ИТ Максим Каданцев, заместитель генерального директора по информатизации и развитию бизнес-процессов АЛРОСА ИТ Сергей Панферов и руководитель регионального центра обслуживания АЛРОСА ИТ в Якутске Марина Карамзина.

Созданная в 2019 году, АЛРОСА ИТ отвечает за информатизацию и развитие бизнес-процессов, а также базовые ИТ-сервисы и инфраструктуру алмазодобывающей компании. Сотрудничая с институтами развития РС(Я), она активно поддерживает проводимые в республике мероприятия для ИТ-сообщества, привлекая талантливых специалистов к решению интересных и амбициозных задач.

«АЛРОСА активно работает над модернизацией и цифровой трансформацией производства. Сегодня это сопряжено с огромным массивом параллельных вопросов, связанных с необходимостью замещения части программных продуктов, оборудования и экспертизы в самых разных областях, от базовой инфраструктуры до специализированных промышленных систем. Решение этих задач возможно только с помощью высококлассных, умеющих нестандартно мыслить специалистов. Благодаря последовательной поддержке ИТ-сектора в Якутии такие профессионалы есть, и АЛРОСА надеется организовать совместную работу по наиболее актуальным направлениям», — сказал Максим Каданцев.

Представители компании встретились с партнерами в инновационной экосистеме республики – Фондом развития инноваций РС(Я) и Министром инноваций, цифрового развития и связи РС(Я), обозначив перспективы сотрудничества и определив ряд ближайших совместных мероприятий. В 2023 году планируется активная фаза реализации совместных проектов в самых разных областях по наиболее актуальным направлениям.

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