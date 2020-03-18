Делаем все, чтобы добиться отсутствия угрозы — Глава Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев прокомментировал эпидемиологическую ситуацию в регионе.

«У нас проводятся мероприятия по реализации указа, подписанного вчера, о введении в республике режима предЧС. К состоянию повышенной готовности приведены все соответствующие службы», — сказал Ил Дархан.

Айсен Николаев сообщил, что в Якутске выявлен 1 больной с предварительно положительным анализом на коронавирусную инфекцию. Им оказался руководитель компании ЯТЭК. Подтвержденные результаты анализов из Новосибирска ожидаются в течение сегодняшнего дня.

«Сейчас компания ЯТЭК полностью переведена на удаленное управление. В этом есть полное понимание со стороны акционеров и управления компании. На производственных площадках в Кысыл-Сыре пока никаких ограничительных мер не принято, поскольку руководитель там не был», — отметил Айсен Николаев.

Проводится работа по выявлению лиц, контактировавших с руководителем ЯТЭК. Анализы у ряда контактных лиц отрицательные на коронавирус, они все переведены в режим самоизоляции, в некоторых случаях люди будут помещены в обсерваторы.

Повторные анализы у контактных лиц будут отобраны через 10 дней, чтобы полностью исключить новую коронавирусную инфекцию.

«Роспотребнадзор по РС(Я) ведет работу с пассажирами, которые 11 марта прилетели бизнес-классом рейса компании «Аэрофлот» из Москвы. Лица известны, сейчас устанавливаются их контакты», — сказал глава Якутии. Он призвал всех возможных контактных лиц оповестить Роспотребнадзор для собственной безопасности и безопасности близких людей.

Айсен Николаев сообщил, что у лиц с подозрением на коронавирус в Алдане, Нерюнгри и Олекминске анализы показали отрицательный результат.

По решению главного санитарного врача РФ все лица, прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, это, прежде всего, Китай, Италия, Германия, Испания, должны сообщить о приезде по горячей линии Роспотребнадзора и переходить в режим самоизоляции.

Существует четкий алгоритм действий – больному не надо приходить в поликлинику, необходимо обратиться по горячей линии за медпомощью, медики приедут на дом, анализы будут отобраны также дома. Выдача больничных листов будет производиться дистанционно.

На днях готовится к открытию дополнительная лаборатория по линии минздрава РС(Я), где будут проводиться анализы на коронавирусную инфекцию.

Глава Якутии Айсен Николаев призвал всех руководителей муниципальных образований, учреждений и хозяйствующих субъектов серьезно изучить Указ о введении режима повышенной готовности в РС(Я).

«К сожалению, не все в полной мере указ исполняют. Ограничительные меры приняты на территории всей республики, независимо от дальности района. Работодатели по мере возможностей переводят сотрудников на дистанционную работу. Я дал соответствующие поручения органам государственной власти, органам местного самоуправления, сейчас такой режим повсеместно вводится и в федеральных органах, в крупных компаниях, где позволяют производственные процессы. Зарплата работников при этом сохраняется», — прокомментировал Айсен Николаев.

Школы и ССУЗы Якутии приостановили учебный процесс и по возможности переходят на дистанционное обучение. Детсады работают в обычном режиме.

Айсен Николаев выразил уверенность в том, что все предпринимаемые меры позволят добиться нераспространения коронавирусной инфекции в республике, он призвал с пониманием относиться к работе медиков.