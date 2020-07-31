Декларация: сколько заработал Айсен Николаев в 2019 году?

Глава Якутии Айсен Николаев опубликовал 31 июля декларацию о доходах и расходах за 2019 год.

Согласно ей, Айсен Николаев заработал в прошлом году 8 059 749,36 рублей. Доход же супруги составил 21 107 726,10 рублей. По сравнению с 2018 годом — доходы первой семьи Якутии снизились. У главы Якутии снижение доходов на 700 тысяч рублей, а у первой леди республики почти на 18 миллионов.

В общей собственности у супругов находится гараж (24 кв.м).

В пользовании у супругов находится: квартира (232 кв.м), земельный участок (4420 кв.м), жилой дом (365 кв.м) и гараж-баня (180 кв.м).

В индивидуальной собственности у несовершеннолетнего ребенка находится: квартира (232 кв.м), земельный участок (4420 кв.м), жилой дом (365 кв.м) и гараж-баня (180 кв.м). В пользовании у ребенка находится: квартира (232 кв.м). Доход за прошлый год ребенка составил 0,00 рублей

Автомобиля у главы Якутии нет. У супруги есть Lexus GX 460, 2010 года. Также в ее индивидуальной собственности находится: нежилое помещение (353 кв.м) и нежилое помещение (50 кв.м).

СПРАВКА:

Декларация за 2018 год

Глава Якутии Айсен Николаев опубликовал 1 мая декларацию о доходах и расходах за 2018 год.

Согласно ей, Айсен Николаев заработал в прошлом году 8 756 323,53 рублей. Доход же супруги составил 39 472 231,97 рублей.

В общей собственности у супругов находится гараж (24 кв.м).

В пользовании у супругов находится: квартира (232 кв.м), земельный участок (4420 кв.м), жилой дом (365 кв.м) и гараж-баня (180 кв.м).

В индивидуальной собственности у несовершеннолетнего ребенка находится: квартира (232 кв.м), земельный участок (4420 кв.м), жилой дом (365 кв.м) и гараж-баня (180 кв.м). В пользовании у ребенка находится: квартира (232 кв.м). Доход за прошлый год ребенка составил 0,00 рублей

Автомобиля у главы Якутии нет. У супруги есть Lexus GX 460, 2010 года. Также в ее индивидуальной собственности находится: нежилое помещение (353 кв.м) и нежилое помещение (50 кв.м).

Декларация за 2017 год

Глава Якутска Айсен Николаев задекларировал за 2017 год 8,1 млн рублей доходов. Его жена заработала 24 млн рублей.

В собственности у главы Якутска числились жилой дом (365 кв.м), земельный участок (4420 кв.м) и гараж-баня в 180 кв.м.

Его жена владеет автомобилем Lexus GX 460 и нежилым помещением в (50,5 кв.м), в совместной собственности у супругов гараж в 24 кв.м. В пользовании у Айсена Николаева находится квартира (232,6 кв.м). У ребенка в индивидуальной собственности нежилое помещение в 157 кв.м.

Декларация за 2016 год

Доходы мэра Якутска в 2016 году составляли 5,4 млн рублей, его жены — 14,2 млн рублей.

В 2016 году в декларации Айсена Николаева была квартира в долевой собственности с женой (площадью 91 кв.м). Ещё одной квартирой (60 кв.м) владела супруга. Также она владела нежилым помещением (50 кв.м).

В долевой собственности супругов находился гараж (24 кв.м).

У ребенка в индивидуальной собственности находилось нежилое помещение в 157 кв.м.