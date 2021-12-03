Декада приемов граждан «Единой России» в Якутии и по всей стране

«Единая Россия» проводит по всей стране декаду приемов граждан

Приемы ведут главы регионов, депутаты от партии всех уровней, сенаторы

В первый день декады, которая приурочена к 20-летнему юбилею «Единой России», открылось более пяти тысяч площадок, где люди могут получить консультации или помощь. В первый же день этой возможностью воспользовались почти 10 тысяч человек.

Одним из первых вопросы от заявителей рассмотрел Председатель партии Дмитрий Медведев. Руководитель Новосибирской организации родителей детей с особенностями развития Екатерина Кузнецова предложила создать единый информационный ресурс, посвященный информированию о реабилитации детей. Председатель партии поддержал инициативу, подчеркнув, что она поможет большому количеству семей.

Приемы граждан 1 декабря прошли во всех регионах.

Накануне прием граждан в Орловской области также провела председатель Комиссии Президиума Генерального совета партии по работе с обращениями граждан Анна Кузнецова. Она рассмотрела ряд обращений по вопросам развития паллиативной помощи в регионе, обеспечения льготных категорий граждан лекарствами и медицинскими изделиями, состояния инфраструктуры учреждений здравоохранения, деятельности образовательных организаций.

В Якутске 1 декабря приём граждан провел Айсен Сергеевич Николаев, Секретарь регионального отделения, Глава Республики Саха (Якутия), депутат Госдумы Галина Иннокентьевна Данчикова, а так же региональные и муниципальные депутаты.

«Благодарим фракцию ГосСобрания (Ил Тумэн) РС (Я), Городскую Думу г. Якутска, приемные партии муниципальных районов за совместную плодотворную работу. Конечно, еще многое предстоит сделать. И мы уверены, что благодаря поддержке людей, активной, честной и принципиальной работе мы сможем реализовать все то, что задумано, выполнить наказы, которые нам дают граждане»- отмечает Елена Голомарева, Руководитель Региональной общественной приемной Партии.

Напомним, «Единая Россия» проводит декаду приемов граждан с 1 по 10 декабря. Каждый день будет посвящен отдельной тематике. Со своими вопросами люди могут обратиться в региональные и местные общественные приемные Председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Кроме того, приемы граждан будут организованы на дополнительных площадках.