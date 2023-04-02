Декада академика Василия Васильевича Филиппова

1 апреля, доктору технических наук, профессору, члену-корреспонденту Российской академии наук, первому Президенту Академии наук РС (Я), Заслуженному деятелю науки РС (Я) Василию Васильевичу Филиппову исполнилось бы 72 года

В этот день в Горном улусе, в его районном центре – с. Бердигестях стартовала декада, посвященная Василию Филиппову.

Открытие декады началось презентации мемориальной доски памяти В.В. Филиппова и экскурсии, сделанной учащимися известной в республике гимназии — Бердигестяхской улусной гимназии. На мероприятии вместе с учителями и учащимися были члены Правительства, Госсобрания Ил Тумэн, Глава улуса, представители Академии наук РС (Я), СВФУ им. М.К. Аммосова. Напомним, Постановлением главы Горного улуса Н.В. Андреева от 18 января 2023 года, Бердигестяхской улусной гимназии присвоено имя первого президента Академии наук Якутии, первого ректора Якутского госуниверситета в истории новой Республики, председателя Палаты Парламента Якутии и ученого — Василия Филиппова.

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В течение первой декады апреля пройдут мероприятия, приуроченные памяти значимой личности в истории Республики:

— 1-я многопрофильная олимпиада имени Василия Филиппова в рамках XXVI-й олимпиады учащихся сети школ первого Президента РС(Я) Михаила Николаева;

— классные часы, конкурс юных изобретателей и конструкторов «Юный новатор-2023» на грант главы Горного улуса;

— выставка-смотр инженерных работ учащихся.

— республиканская дистанционная открытая научно-практическая конференция школьников «Филипповские чтения»;

— просветительский диктант памяти Василия Филиппова;

— модельные интеллектуальные игры;

— лекторий действительных членов Академии наук Республики Саха (Якутия);

— Торжественное закрытие декады в селе Бердигестях 10 апреля.

АК «АЛРОСА» своим вчерашним решением за №01-97-П присвоило наименование «Филиппов Василий Васильевич» крупному алмазу, добытому 14 января 2023 г. на месторождении трубки «Удачная», весом 51, 94 карата.

Видеодайджест события:

Алексей Пудов, АН РС (Я), фото автора