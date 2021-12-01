Декабрьские премьеры ТЮЗа

Не успели завершиться премьерные показы спектакля «Хроника безумия…» по пьесе Федора Достоевского «Преступление и наказание», как вновь в Театре юного зрителя Якутии сразу три премьеры: на сцене театра — «Дохуоттаах» по пьесе Александра Островского «Доходное место», новогодняя сказка юным зрителям «Новогодние приключения Мойдодыра и Федоры» по сказкам Корнея Чуковского и для самых маленьких зрителей интерактивный театр «Сказочный мирок» дарит новую постановку «Новое платье короля…» Ганса Христиана Андерсена.

Премьерный показ спектакля «Дохуоттаах» по пьесе Александра Островского «Доходное место» в постановке заслуженного деятеля искусств Республики Саха (Якутия) Александра Титигирова состоится 9 декабря в 18:00 к Международному дню против коррупции.

Комедия «Дохуоттаах» («Доходное место») отражает проблему взяточничества, также морального выбора в определенной жизненной ситуации. В центре внимания оказывается общество, которое стоит на пути к переменам. Автор раскрывает проблему становления личности, поиска смысла жизни.

В спектакле отражен чиновничий мир, который отличается порочностью и грешностью. Постановка показывает нравственные ценности людей, их отношение к семье, к морали и к честности.

В спектакле главные роли сыграют ведущие артисты театра, мастера сцены, заслуженные артисты Якутии Марина Корнилова, Федот Львов, отличники культуры республики Анна Флегонтова, Георгий Бессонов, Юрий Афанасьев, также молодые и яркие артисты театра Спартак Ларионов, Ньургун Черов, Евгений Шамаев, Елизавета Далбараева, Екатерина Хоютанова и Татьяна Хомподоева.

Сейчас в Республике с большим спросом пользуются сериалы разных жанров. Хотелось бы отметить, что артисты нашего театра принимают самое активное участие в съёмках телесериалов на канале НВК «Саха», что очень радует. В нашумевшем телесериале «Дьол тааһа» сыграли народный артист Якутии Петр Андреев, Евгений Шамаев, Кирилл Рожин, Елизавета Далбараева, Спартак Ларионов, также Спартак сейчас активно участвует в танцевальном проекте «Үҥкүүлээ» («Танцуй»). На днях завершился мини-сериал “Хатаныы”, где главные роли сыграли также наши артисты Екатерина Хоютанова, Сахаайана Вырдылина, Любовь Макарова, а с 29 ноября зрители познакомятся с новым сериалом «Кыргыттар». В сериале одну из главных героинь играют актрисы ТЮЗа Анна Флегонтова и заслуженная артистка Якутии Мария Данилова.

Артисты нашего театра не только прекрасно играют в кино, их яркая игра еще никого не оставила равнодушным на сцене. Приглашаем всех на премьеру спектакля «Дохуоттаах», воочию увидеть своих любимых артистов и насладиться живой игрой в спектакле.

С 24 декабря стартует новый спектакль для детей «Новогодние приключения Мойдодыра и Федоры» по сказкам Корнея Чуковского, посвященный к закрытию в нашем театре Года здоровья в Республике Саха (Якутия). Режиссер — постановщик Александр Титигиров.

Новогодняя, добрая, поучительная постановка «Новогодние приключения Мойдодыра и Федоры» научит детишек о соблюдении здорового образа жизни, расширит кругозор детей о предметах личной гигиены, чистоте и аккуратности. Сказка очень хорошо учит, что неряшливость и не опрятность ни к чему хорошему не приведут в этой жизни.

Также с 24 декабря, самым маленьким зрителям, интерактивный театр «Сказочный мирок» подарит постановку «Новое платье короля» Г.Х. Андерсена в постановке заслуженной артистки Республики Саха (Якутия) Марины Корниловой.

Интерактивный театр — это представление, в котором зрители (дети) принимают непосредственное участие, они играют, танцуют, развлекаются, при этом получают интересную информацию и учатся чему — то новому.

В новогоднюю программу входит хороводы, веселые конкурсы, аниматоры, игры и поздравления от ДЕДА МОРОЗА и СНЕГУРОЧКИ.

Всех, наших дорогих зрителей, ждем на декабрьские премьеры!