Декабрьская неделя Галины Данчиковой

Стартовала 36-я, заключительная в этом году, региональная неделя депутата Государственной Думы в Якутии.

В день приезда парламентарий приняла участие в предновогодней встрече главы РС(Я) Айсена Николаева с народными депутатами, членами правительства, главами муниципальных образований, руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, руководителями крупных хозяйствующих субъектов и общественными объединениями.

Вечером Галина Данчикова встретилась с журналистами республиканских газет и интернет-изданий, которые хотели получить информацию о законодательных инициативах, получивших развитие по итогам встреч с избирателями и депутатской работе из первых уст. В ходе двухчасовой беседы депутат рассказала, какие предложения жителей республики из разных районов, а за три года депутат посетила 26 улусов, 38 населенных пунктов, были внесены в виде поправок в федеральные законы и прорабатываются сегодня для решения с министерствами и ведомствами.

Как член Комитета по бюджету и налогам депутат отметила особенности принятого в осеннюю сессию федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. В главном финансовом документе отражены системные решения Государственной Думы по повышению эффективности использования бюджетных средств, привлечению инвестиций в регионы, выравниванию бюджетной обеспеченности, увеличению финансирования программы развития сельских территорий в 2020 году.

Депутат напомнила, что Якутия из федерального бюджета получит в 2020 году 77,1 млрд.рублей, что на 10 млрд.рублей больше 2019 года.

При поступлении дополнительных ненефтегазовых доходов Госдума рекомендовала Правительству РФ предусмотреть средства на приобретение жилых помещений гражданам, выезжающим из закрытых до 1 января 2012 года населенных пунктов, находящихся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Это касается Якутии, Магаданской области и Республики Коми.

При поступлении дополнительных доходов рекомендовано также увеличить объем субсидий на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, включая выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения.

Порядка 150 млрд рублей должно быть выделено на модернизацию первичного звена здравоохранения.

Депутат ответила на вопросы журналистов, которые касались внесения изменений в ФЗ о КМНС, «О недрах», расширения Арктической зоны, участия крупных недропользователей в развитии северных и сельских территорий.

Галина Данчикова сказала, что добивается внесения изменений в ФЗ «О недрах» в части лицензирования деятельности разработчиков недр, где нужно прописать, что они должны принимать участие в социально-экономическом развитии территорий, которые ими осваиваются.

В среду, 25 декабря, депутат провела рабочее совещание по вопросам совершенствования методики расчета субвенций из федерального бюджета на исполнение отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, переданных на региональный уровень.

Вечером в Гагаринском округе столицы республики Галина Данчикова проведет прием граждан.

На площадке Общественной палаты в четверг депутат обсудит с представителями общественности, республиканских и муниципальных органов власти принятый в первом чтении проект федерального закона о медвытрезвителях.

В рамках парламентского контроля по итогам приема граждан в Промышленном округе, который состоялся в октябре, Галина Данчикова встретится с ответственными за исполнение поручений лицами.