01.12.2022
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Погода
Декабрь в Якутске начался с потепления
Небольшой, на юго-западе, местами севере и северо-востоке умеренный снег. Ветер порывистый до 9-14 м/с, на побережье Арктики, в Усть-Янском, Аллайховском, Нижнеколымском, Жиганском районах порывы ветра до 15-20 м/с, метели. Температура воздуха ночью -30-35°, на западе, юге и северо-востоке -35-40°, в Заречье до -40-45°, на юго-западе, северо-западе, Колыме -25-30°, днем -28-33°, на северо-западе -25-30°, на юго-западе и Колыме -20-25°, на востоке, северо-востоке местами -33-38°.
В Якутске небольшой снег, ветер северо-западный 2-5 м/с. Температура ночью -33-35°, днем -30-32°.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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