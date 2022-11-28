Декабрь в Якутии начнется с суровых морозов

Декабрь в Якутии начнется с морозов: прогноз погоды на неделю.

Оймяконский район в ближайшие дни станет самым холодным местом в республике.

Декабрь в Якутии начнется с действительно суровых морозов. Оймяконский район в ближайшие дни станет самым холодным местом в республике. Синоптики на этой неделе прогнозируют на территории региона снег и ветер, передает УГМС.

На побережье Арктики Анабарского и Булунского районов позёмки при порывах ветра 9–14 м/с. В Центральных, восточных, северных районах в населенных пунктах морозные туманы, Температура ночью — -40… -45 °С, на юге, юго-западе, местами северо-западе — -33… -38 °С, в Оймяконье — -47… -52 °С, днем — -35… -40 °С, на юго-западе, юге, на Колыме, местами северо-западе — -26… -32 °С.

В столице республики в понедельник, 28 ноября, — облачно, небольшой кратковременный снег, ветер западный 2–3 м/с, температура ночью — -38 °С, днем — около -36 °С.

Во вторник, 29 ноября, — облачно, без осадков, ветер западный 3–4 м/с, температура ночью — -32 °С, днем — 32 °С.

В среду, 30 ноября, — облачно, временами небольшой снег, ветер западный 3–4 м/с, температура ночью — -31 °С, днем — -32 °С.

В четверг, 1 декабря, — облачно, небольшой снег, ветер западный 2–3 м/с, температура ночью — -35 °C, днём — около -30 °C.

В пятницу, 2 декабря, — облачно, небольшой кратковременный снег, температура ночью — -38 °C, ветер юго-западный 1 м/с, днем — -33 °C, ветер северо-западный 1 м/с.