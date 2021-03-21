Действуй сейчас для будущего своего ребенка!

Выбор сейчас — успех в будущем. Интервью с профориентологом ЦОПП

По данным Атласа новых профессий, созданного Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с инновационным центром «Сколково», к 2030 году появятся 186 новых профессий и 57 исчезнут. Даже такие вроде бы вечные специальности, как врач и учитель, меняются под влиянием бурного развития технологий. Как в таком многообразии ребенку выбрать чем заниматься в будущем? Как родителю помочь своему ребенку выбрать будущую профессию? И как понять, какие знания и навыки будут актуальны к моменту, когда он начнет работать? Рассказывает профориентолог-психолог, руководитель Дирекции карьерной навигации Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия) Елизавета Зарубина.

— Что представляет собой профориентация сегодняшнего дня? Расскажите, пожалуйста, простым языком.

— Мы привыкли думать, что профориентация — это выбор профессии один раз и на всю жизнь или это профпроба, по результатам которой станет ясно чем заниматься ребенку. Родители думают, что профориентация — это тестирование, по результатам которого на 100% станет понятно, чем же заняться ребенку и в какой вуз поступить на бюджет. С одной стороны – у школьников есть потребность в том, чтобы определиться, что же делать после школы: пойти учиться в вуз или поо, работать или в целом взять перерыв на «подумать». С другой стороны – не все готовы осуществить этот выбор, так как факторов, которые влияют на самоопределение очень много: начиная от академической успеваемости по предметам в школе, заканчивая стоимостью обучения в вузе. Постепенно мы отходим от понимания того, что профориентация – это разовое мероприятие, которое должно вызвать у ребенка мотивацию к выбору своего направления, мы используем понятие «самоопределение», где профессиональное самоопределение- это одно из понятий, которое означает сознательный выбор профессии и дела жизни.

Из всех типов самоопределения для подростка на первый план выходит социальное и внутригрупповое. Он ищет свое место среди сверстников в классе, в спортивной секции или хоре, во дворе. Самоопределившийся подросток – это значит социально зрелый подросток, готовый ко взрослой жизни. Именно такую личность стремятся воспитать родители.

Этапы самоопределения выглядят следующим образом: во — первых, подросток осознает себя частью общества, в котором действуют социальные нормы, ценности и оценки. Далее, он сравнивает себя с другими и «примеряет» на себя требования действительности. Кроме того, он умеет оценивать себя.

И, затем, учится выбирать социальную роль, гражданскую позицию, ценности, профессию.

То есть, очень сложно сделать профессиональный выбор, пока подросток не определился в социальном контексте взаимодействия с внешним миром.

Для родителей и специалистов это конечно шок, так как окончание школы ставит задачу профессионального самоопределения без исключения для всех ребят в возрасте 15-18 лет, вот здесь и начинается самое интересное.

— Чем именно могут помочь специалисты по профориентации?

— Специалист по профориентации — это человек, работа которого включает в себя несколько разноплановых компетенций: нужно владеть знаниями о возрастной психологии, уметь ориентироваться на рынке труда, быть в курсе социально-экономической ситуации в стране и в мире, способность обучать, мотивировать, слушать, слышать и находить такой вариант решения проблемы, когда выбор, который сделает выпускник после школы, был бы ему интересен. Это означает ребенок мотивирован и может продолжить свое образование в удобной для него форме, а также владеет информацией о том, чего он хочет, куда движется, что для этого необходимо и у него есть надёжный тыл в виде поддержки значимых взрослых.

— С какого возраста стоит начать проходить профориентацию?

— Это отличный вопрос! На самом деле профориентацию можно начинать хоть с 3-х лет, важно только отдавать себе отчет в том, какие инструменты для этого важно использовать. Согласитесь, что дошкольник скорее всего не будет проходить тесты? А подросток смотреть мультики о профессиях? Процесс профориентации должен строго соответствовать зонам актуального развития ребенка и учитывать его психофизиологическое развитие. Профориентационные мероприятия будут актуальны для ребят примерно с возраста 14- лет (на стадии «оптации» от 11-12 до 14-18 лет).

— Что делать, если ребёнок не может определиться с тем, чем он хочет заниматься?

— Какие могут быть возможные причины: подросток не знает себя, свои сильные стороны, сомневается в своих интересах; не верит в себя, боится принимать решения. От родителя ребенок ждет, в первую очередь, эмоциональной поддержки. Вполне возможно, что он всем своим видом показывает, что уже взрослый, но втайне он ждет нашего внимания, поддержки, заботы. Его может пугать необходимость принимать самостоятельные решения, он может быть не уверен в том, что у него достаточно сил, способностей.

Подростку важно, чтобы его выслушали безоценочно, принимая все его сомнения, противоречия.

Важно отмечать успехи ребенка, хвалить за достижения, обращать внимание подростка на то, что у него получается хорошо или лучше, чем у других. Отмечать не только его успехи, но выражать радость от того, что он есть на этом свете (эмоциональная поддержка и принятие).

— На чем основывается методика работы вашей дирекции?

— В основу нашей работы ложится концепция разделения целевой аудитории по возрасту и актуальной проблеме, которую необходимо решить «прямо сейчас», например, школьники: сейчас в марте, казалось бы, выбрали предметы, по которым хотели бы сдать экзамен, мотив выбора был разный: кто-то по совету учителей, родителей, кто-то за компанию, кто-то по интересам и способностям, возникает вопрос: как определиться с учебным заведением и уровнем образования?

А что, если ребенок не знает как подавать документы и какие формы обучения существуют? В чем принципиальные различия? Какой стартовый уровень зарплаты в выбранной отрасли? Как соотнести желаемый образ жизни и профессию? А что, если ребенок хочет состояться как предприниматель? С чего начать? Казалось бы – впереди ЕГЭ и ОГЭ, но рано или поздно экзаменационный период заканчивается, а что делать потом?

Для этих целей, нашей командой был разработан экспресс-курс, в котором ребята за 5 дней построят свой личный профессиональный план: определятся с выбором направления, учебного заведения, узнают о рынке труда и профессиях, которые будут востребованы через 5-10 лет. Старт курса 22 марта, можно присоединиться как индивидуальный участник, так и объединившись с друзьями и одноклассниками. Оставить заявку можно, написав в директ к нам в инстаграм или позвонить по телефону 8-800-222-41-40 (доб. 1), 8924-460-22-60.⠀

— Есть ли у вас профориентационные курсы для выпускников вузов/поо?

— Да, по окончанию вуза и колледжа, процесс самоопределения не заканчивается, как правило, становится актуальна задача трудоустройства – а это включает в себя и навык самопрезентации и умение работать с ресурсами по трудоустройству и развивать профессиональный нетворкинг, и, конечно же, оформлять такое резюме, которое выделится из общей массы и позволит получить «Работу мечты».

Курс бесплатный, чтобы его пройти, также напишите в директ к нам в инстаграм или позвоните по телефону 8-800-222-41-40 (доб. 1), 8924-460-22-60.⠀

— А приглашаете ли вы на консультацию родителей?

— Да, услуга комплексного тестирования и профориентационной консультации родителя и ребенка пользуется популярностью. Чтобы получить данную услугу, необходимо пройти на сайт ЦОПП РС(Я). Ссылка на регистрацию http://copp14.ru/viborprepodavateliya

— Дайте, пожалуйста, совет старшеклассникам, которые никак не могут определиться с выбором профессии.

— Если вы сейчас сомневаетесь, не понимаете, что делать и вам необходима поддержка и понимание куда двигаться дальше – с вами все в порядке, просто пришло время, когда пора обратиться за помощью к профессионалам и это нормально!

В последнее время популярна персонализированная профориентация, благодаря которой ребенок сможет узнать свои сильные стороны, интересы, сформулировать жизненные цели и на этой основе выбрать то, чем реально хочет заниматься. И, как показывает практика современных профориентационных проектов, именно развитие навыков и компетенций поможет ребенку стать конкурентоспособным в стремительно меняющемся мире.

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