Действия директора вынудили подчиненную обратится в прокуратуру

Прокуратура Нюрбинского района Якутии по обращению женщины о несоблюдении работодателем процедуры увольнения провела проверку соблюдения трудового законодательства в одном из муниципальных бюджетных образовательных учреждений района.

Установлено, что приказом директора образовательного учреждения заявительница уволена по собственному желанию.

При этом в нарушение трудового законодательства женщина не ознакомлена под роспись с приказом об увольнении, в день увольнения ей не выдана трудовая книжка, с ней также не произведен окончательный расчет.

В целях устранения выявленных нарушений в адрес директора образовательного учреждения внесено представление, в отношении его возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права).

В результате принятых мер прокурорского реагирования права заявительницы восстановлены, ей выплачен окончательный расчет и вручена трудовая книжка, должностное лицо привлечено к административной ответственности.