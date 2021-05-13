Действие школьных транспортных карт приостановили в Якутске

Управление образования Якутска сообщает, что с 14 мая 2021 года бесплатным проездом на городском общественном транспорте смогут воспользоваться только обучающиеся 9 и 11(12) классов.

На основании заседания Оперативного штаба ГО «город Якутск» от 12 мая 2021 № ПР-КЧС-36, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), принято решение о приостановлении действия школьных транспортных карт. Также бесплатный проезд приостанавливается для обучающихся с 1 по 4 классы.

Напомним, что бесплатный проезд на городском общественном транспорте введен для детей из числа малообеспеченных с 5 по 11(12) классы и обучающихся с 5 по 11 (12) классы пригородных школ столицы, а также для школьников, которые проживают в пригородных районах столицы, но обучаются в центральных школах города.