Действенные меры чурапчинцев для выполнения плана кормозаготовок



В Чурапчинском улусе из-за продолжительной засухи в некоторых наслегах, на сельскохозяйственных угодьях сложилась очень сложная обстановка по заготовке кормов. «Кормозаготовительная кампания не может обеспечить выполнение плана заготовки кормов на местах, в связи с чем, возникает опасность сокращения в улусе поголовья сельскохозяйственных животных», — рассказал глава Чурапчинского улуса Андрей НОГОВИЦЫН главе Якутии Айсену НИКОЛАЕВУ на совещании с главами муниципальных районов режиме видеоконференцсвязи.

Для выполнения плана кормозаготовительной кампании и для полного обеспечения сельскохозяйственных животных на зимовку 2020-2021 годов и сохранения поголовья крупного рогатого скота и лошадей оперативным штабом организовано закрепление островов Бестях, Бестях 1, Кустур-1, Уот арыы г.Якутск за мобильными бригадами Чурапчинского улуса. Кроме того, привлечено 15 мобильных бригад для заготовки кормов на отдаленных участках внутри и вне улуса с доведенным планом 3100 тонн.

С 5 августа в улусе объявлено свободное сенокошение. Также в Чурапчинском улусе проходят соревнования среди муниципальных образований улуса. На данный момент прогноз заготовки сена, включая объем мобильными бригадами составляет 33400 тонн. Недостающий объем аграрии улуса планируют закупить вне улуса, предварительный договор имеется с ЯГСХА на 500 тн и с хозяйством Кобяйского улуса на 500тн.

Андрей Ноговицын выступил с предложениями в адрес Ил Дархана. Для изменения в сторону улучшения сложившейся ситуации требуется рассмотреть возможность урегулирования цен на продажу сена, субсидирования части расходов переезда мобильных бригад, в том числе расходов паромной переправы и субсидирования перевозки заготовленных кормов мобильными бригадами и покупного сена. В связи с отсутствием травостоя на пастбищах необходимо обеспечить выделение концентрированных кормов и зернофуража в период зимовки скота и лошадей 2020-2021 г.



Руководитель республики отметил, что основной задачей сейчас является принятие мер по выполнению плана заготовки сена. «В первую очередь надо организовать работу мобильных бригад. Правительством принято решение о выделении на эти цели дополнительно 25 млн рублей. Прошу обеспечить подачу заявок на финансирование в Минсельхоз и до 20 августа средства довести до районов», – подчеркнул Айсен Николаев. По словам Ил Дархана, вместе с тем сегодня необходимо обсудить более стратегические вопросы.

«По сельскому хозяйству сейчас рассматривается проект закона, согласно которому будет изменена процедура субсидирования заготовки молока. Необходимо, чтобы как можно больше людей на местах обсудили этот законопроект, и, самое главное, чтобы были предложения», – сказал Айсен Николаев и призвал глав районов на местах организовать широкое обсуждение проекта закона.

Отметим, что в Чурапчинском улусе создан оперативный штаб по координации кормозаготовительной кампании 2020 года. Оперштаб улуса по кормозаготовке координирует работу по заготовке грубых кормов для крупного рогатого скота, принимает оперативные решения по вопросам сенокосной кампании текущего года. План-задание заготовки сена в этом году в Чурапчинском улусе — 39857 тн, сенажа 800 тн и силоса 2200 тонн. На сегодня к сенокосной кампании привлечены 1806 человек, 916 единиц тракторов, 698 звеньев: из них 202 механизированных и 496 полумеханизированных бригад. Скошено внутри улуса 23611 гектаров сенокосных угодий, заготовлено 17813 тонн грубых кормов, это 44,7% от доведенного плана.

