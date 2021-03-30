Дефекты на дорогах Якутска устранят

«Поперечные трещины возникают по причине резкого перепада температур, в результате высвобождается напряжение, вызванное температурным сужением и набуханием материалов», — разъяснил заместитель директора по дорожному строительству МКУ «Главстрой» Афанасий Александров дефекты, образовавшиеся на дорожных объектах, отремонтированных в 2020 году.

Комиссия Окружной администрации г. Якутска проводит ежедневные объезды по проверке отремонтированных объектов улично-дорожной сети. По информации МКУ «Главстрой», на 14 улицах из 20-ти выявлены морозобойные поперечные трещины дорожного полотна, а также крошение асфальтобетонного полотна.

В рамках гарантийных обязательств подрядные организации будут устранять дефекты путем санации трещин, пролива битумом и заполнения инертными материалами. Работы выполняются весной и осенью в сухую погоду, когда трещины асфальтобетонного покрытия имеют наибольшее раскрытие. К работам по устранению дефектов подрядчики смогут приступить в мае, с наступлением благоприятных погодных условий и устойчивых положительных значений температуры воздуха.

Сразу после завершения всех объездов и подписания актов обследования подрядным организациям будут направлены письма об устранении дефектов, образовавшихся в ходе эксплуатации дорог, за счет собственных средств. Заказчик МКУ «Главстрой» будет держать этот вопрос на особом контроле. К приемке гарантийных участков после ремонта будет привлечена общественность.

Напомним, подрядные организации, выполняющие ремонт дорог в рамках муниципальных контрактов, несут гарантийные обязательства по выполненным работам в течение 5 лет после проведения ремонта. Пока действуют гарантийные обязательства, ремонт проводится за счёт подрядной организации.

Напомним, Якутск принимает участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с 2019 года. В 2020 году в рамках национального проекта «БКАД» в городе Якутске проведены капитальный ремонт, строительство и реконструкция 28 объектов улично-дорожной сети общей протяженностью 23,5 километров, из них 14 объектов – в пригородных селах.