Дефекты на «Алмазе» привлекли прокурора

По поручению прокуратуры республики прокуратура Сунтарского района Якутии провела проверку по сообщениям информационных ресурсов о ненадлежащем содержании стадиона «Алмаз».

Установлено, что футбольное поле стадиона не соответствует установленным для спортивных объектов данного типа требованиям. В частности, покрытие из искусственной травы уложено не на ровной поверхности, на всем протяжении поля имеются неровности. Дефекты в виде бугров и просадок также установлены на уличной беговой дорожке стадиона, не функционируют водоотводные лотки.

Прокуратура внесла главе района представление, впоследствии обратилась с иском в суд о возложении на администрацию муниципалитета обязанности провести ремонт стадиона «Алмаз» в целях его приведения в соответствие с установленными требованиями.

Суд удовлетворил заявление прокуратуры в полном объеме.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.



