Дедушка сочиняет сказки по рисункам внучки 

Самобытный писатель Анатолий Перкин из города Алдан в Якутии, пишет сказки для внучки Серафимы, которые она украшает своими детскими рисунками.

Через свои сказки дедушка передаёт внучке свой накопленный опыт. Они помогают ей отличить хорошее от плохого, учат как поступить в определённых жизненных ситуациях.

Наблюдения за внучкой с самого её рождения, воспоминания от общения и сказки для неё вошли в мемуары писателя «История счастья». proza.ru/2018/08/22/135

«Первую сказку я сочинил случайно про дождик, прочитал её Серафиме, и она нарисовала его. Бывает и наоборот, сначала она рисует окружающий её мир, таким как его представляет, а я пишу. Вот так мы вместе с внучкой и сочиняем сказки», — говорит Анатолий.

Сказки нравятся читателям. Они оставляют свои отзывы и рецензии в интернете. proza.ru/comments.html?2021/08/21/1016

Дождик моего детства

Сегодня, когда мы остались с внучкой наедине, и за окном шел дождь, то слушали его вместе. Было немного грустно и тогда я решил написать сказку для Серафимы. Вспоминаю, то время, когда маленьким мальчиком я сидел на чердаке, набитым душистой соломой, наслаждался вперемежку ароматом черемухи и сирени, которые росла у меня под окном, и слушал как стучит дождь по крыше. Его шум был для меня таинственным, и в то же время таким близким и знакомым, что я даже представлял, как он выглядит.



В моём детском представлении дождик, был одушевленным предметом и состоял из капелек воды, на длинных собранных из дождинок, словно из бусинок ногах, на стопы которых были одеты соломенные старые сандалии. У дождя очень длинные руки, похожие на коряги, в которых он держит лейку, такую же как у нас в огороде, но только намного больше. Чтобы его никто не видел он, прятался за пеленой чистой прохладной воды, изливающейся с небес.



В то время дождь для меня был другом, с которым я, взявшись за руки путешествовал по сказочным городам и долинам, вместе с ним обливал неожиданно удивлённых прохожих, бродящих собак, детей, играющих в лужах, засов у нашей калитки, разбрызгивал небесную воду над колхозным лугом, на котором разгуливали ленивые коровы, а потом любовался разноцветной радугой.

Как жаль, что не вернуть назад то время. Я взял бы с собой в это сказочное путешествие свою любимою внучку, чтобы вместе с ней вновь ощутить незабываемые мгновения, которые дарил мне дождик моего детства.





