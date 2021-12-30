Дед Мороз в бронежилете «ОМОН» поздравил ребят общеобразовательных школ-интернатов 🎅

Дед Мороз в бронежилете с надписью «ОМОН» сегодня прибыл на праздник к воспитанникам двух республиканских школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Подарки предоставили действующие сотрудники и ветераны ОМОН, — говорит заместитель командира отряда подполковник полиции Эдуард Фролов. – Дарить радость детям всегда приятно. Мы, конечно, в восторге от концерта, организованного детьми, от их теплых слов и улыбок».

«Узнав о проведении ведомственной акции «Дед мороз специального назначения», ветераны без раздумий решили к ней присоединиться, — отметил председатель региональной общественной ветеранской организации участников боевых действий Сергей Прокопьев. – Получилось здорово! Дети рады, да и мы получили порцию новогоднего настроения и зарядились позитивом. Пусть Новый год принесет много счастливых моментов ребятам и педагогам!».

Стоит отметить, что ветераны и бойцы ОМОН территориального Управления Росгвардии частые гости в этих образовательных учреждениях. Оказание гуманитарной помощи, проведение праздников, уроков мужества – это часть работы по взаимодействию с руководством и педагогическим составом.