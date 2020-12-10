Дед Мороз поздравит вашего ребенка

В этом году Дед Мороз не сможет прийти в гости, зато может отправить именное видеопоздравление!

Порадуйте своих детей!

Поднимите себе настроение!

Под бой курантов, у нарядной елки настоящий румяный Дед Мороз поздравит вас и ваших детей С НОВЫМ ГОДОМ!

Стоимость услуги от 300 рублей.

Продолжительность — до 5 минут.

Заявки принимаются до 22 декабря 2020 г. с 10.00 ч. — 18.00 ч.

по телефону: 8(924) 361-15-05

Счастливого Нового Года!