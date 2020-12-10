10.12.2020
12:15
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Культура
Дед Мороз поздравит вашего ребенка
В этом году Дед Мороз не сможет прийти в гости, зато может отправить именное видеопоздравление!
Порадуйте своих детей!
Поднимите себе настроение!
Под бой курантов, у нарядной елки настоящий румяный Дед Мороз поздравит вас и ваших детей С НОВЫМ ГОДОМ!
Стоимость услуги от 300 рублей.
Продолжительность — до 5 минут.
Заявки принимаются до 22 декабря 2020 г. с 10.00 ч. — 18.00 ч.
по телефону: 8(924) 361-15-05
Счастливого Нового Года!
Фото: Государственный цирк РС (Я)
Источник: Государственный цирк РС (Я)
#Бриллиантовый цирк Якутии#Дед Мороз поздравит вашего ребенка#республика саха (якутия)#рся#Саха#Якутия#Якутск
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