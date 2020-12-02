Дед Мороз передал привет якутянам из Великого Устюга

Во время церемонии зажжения главной республиканской ёлки, которая транслировалась в прямом эфире национальной вещательной компании, якутян из своей резиденции в Великом Устюге поздравил Дед Мороз.

Свое выступление Дед Мороз начал с приветствия на якутском языке и обратился к властелину холода Чысхаану и ко всем жителям республики, которые смотрели церемонию по телевизору.

«Примите добрый сказочный привет из славного града Устюга Великого. Совсем скоро вся наша удивительная страна, вся планета засверкает новогодними огонечками. Зима украсит дома и улицы белым, пушистым снежком. А это значит, что приближается самый чудный праздник – Новый год, который снова всех нас объединит», – сказал Дед Мороз.

Дед Мороз отметил, что уходящий год научил всех жить по-новому, крепче дружить, еще больше заботиться друг о друге.

«За этот годы все мы поняли, что все возможно на самых любых расстояниях, вдалеке или поблизости, за тридевять земель или по соседству, мы только все вместе преодолеем все трудности. Желаю вам здоровья крепкого, якутского, счастья, уюта, мира и тепла в ваших домах. И не забывайте, как бы мы далеко ни находились, расстояние делает нас только ближе друг к другу. Берегите друг друга, будьте счастливы», – пожелал он.

Напомним, что церемония зажжения главной республиканской ёлки прошла вчера вечером, 1 декабря, через прямую трансляцию на канале национальной вещательной компании. Огни праздничных деревьев в этот день также зажглись во всех районах республики в рамках ежегодного фестиваля «Зима начинается с Якутии».