13.10.2022
09:27
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Общество

Дед Мороз не приедет в Якутию?

Анонсировано путешествие Деда Мороза по стране. Но Якутию он не посетит, сообщает тгк @yakutia_kp

Компания «РЖД» представила масштабный проект о путешествии Деда Мороза по России на праздничном поезде. Дедушка посетит более 100 городов от Дальнего Востока до Мурманска. Но Якутию он не посетит.

Дед Мороз начнет свое путешествие в Великом Устюге 22 октября. На каждом вокзале, где остановится поезд, жителей страны ждет развлекательная программа с аниматорами и чаепитием.

Фото: @yakutia_kp
Источник: https://t.me/yakutia_kp/3129?single

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