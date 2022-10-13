13.10.2022
09:27
188
Общество
Дед Мороз не приедет в Якутию?
Анонсировано путешествие Деда Мороза по стране. Но Якутию он не посетит, сообщает тгк @yakutia_kp
Компания «РЖД» представила масштабный проект о путешествии Деда Мороза по России на праздничном поезде. Дедушка посетит более 100 городов от Дальнего Востока до Мурманска. Но Якутию он не посетит.
Дед Мороз начнет свое путешествие в Великом Устюге 22 октября. На каждом вокзале, где остановится поезд, жителей страны ждет развлекательная программа с аниматорами и чаепитием.
Фото: @yakutia_kp
Источник: https://t.me/yakutia_kp/3129?single
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