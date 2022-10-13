Дед Мороз не приедет в Якутию?

Анонсировано путешествие Деда Мороза по стране. Но Якутию он не посетит, сообщает тгк @yakutia_kp

Компания «РЖД» представила масштабный проект о путешествии Деда Мороза по России на праздничном поезде. Дедушка посетит более 100 городов от Дальнего Востока до Мурманска. Но Якутию он не посетит.

Дед Мороз начнет свое путешествие в Великом Устюге 22 октября. На каждом вокзале, где остановится поезд, жителей страны ждет развлекательная программа с аниматорами и чаепитием.