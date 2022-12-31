31.12.2022
10:04
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Праздники

Дед Мороз и Снегурочка поздравили пассажиров на вокзалах Якутии

На вокзалах Нижний Бестях и Алдан Дед Мороз и Снегурочка поздравили пассажиров


В последние дни уходящего года железнодорожники Якутии провели новогоднюю акцию для пассажиров.
Утром 30 декабря на перроне станции Нижний Бестях пассажиров ждал приятный сюрприз – их поздравили Дед Мороз со Снегурочкой. Они вручили прибывшим небольшие подарки в виде шоколада с корпоративной символикой АО «АК «ЖДЯ», а юные пассажиры получили также раскраски в красивом пластиковом конверте.


А вечером Дед Мороз и Снегурочка проводили в добрый путь пассажирский поезд Нижний Бестях – Благовещенск.
Новогоднее настроение и подарки Дед Мороз со Снегурочкой подарили и пассажирам железнодорожного вокзала Алдан. В роли Деда Мороза и Снегурочки выступили инженер ИВЦ Алексей Добрынский со своей дочкой Ярославой. Они поздравили всех с наступающим Новым годом с пожеланиями добра и счастья и, конечно же, волшебства и чуда.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ЖДЯ

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