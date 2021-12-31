31.12.2021
20:12
257
Праздники
Дед Мороз и команда пробежали в Якутске
Сегодня, 31 декабря, несмотря жуткий холод, на площади Ленина спортивный Дед Мороз, Снегурочка, Тигр и прочие хвостатые товарищи совершили праздничный забег. Смотрим видео клуба любителей бега «Сулус спорт РС (Я)».
Фото: https://www.instagram.com/p/CYIf3_3ja9h/
Источник: https://www.instagram.com/p/CYIf3_3ja9h/
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