07.10.2021
14:09
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Культура

Дечебал Григоруцэ и Филармония Якутии приглашают на органный концерт

10.10.2021 16:00 Римско-католическая церковь

Филармония Якутии приглашает на органный концерт «Классика и современность».

Концертную программу представит Дечебал Григоруцэ (Россия — Румыния).

Стоимость билета 1000 руб.  Действует «Пушкинская карта».

Источник: Филармония Якутии.
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