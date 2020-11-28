Дебютная картина якутского режиссера получила награду в Европе

Дебютная картина якутского режиссёра Владимира Мункуева получила награду Works in progress в Таллине

26 ноября подвёл итоги кинорынок Industry@Tallin& Baltic Event, проходящий в рамках кинофестиваля «Тёмные ночи» в Таллине. Победителем программы Works in Progress Awards в категории Post Production Awards стала дебютная полнометражная картина якутского режиссёра Владимира Мункуева «Нуучча». Продюсеры – Валерий Федорович, Евгений Никишов, Александр Плотников, Борис Хлебников, Альберт Рябышев, Андрей Ушацкий.

Психологическая драма снята по мотивам произведений польского писателя и этнографа Вацлава Серошевского. Конец 19-го века, Якутская область. Хабджий и его жена Керемес живут вдалеке от населённых пунктов. Похоронив второго ребёнка, они продолжают выживать в условиях якутской тайги и готовятся к суровой и голодной зиме. Однажды местный Князь навязывает им на поселение русского каторжника Костю, который по закону должен жить с ними в одном доме. Найти общий язык не получается с самого начала, да и каторжник быстро решает стать новым хозяином дома.

«Впервые прочитав произведения Вацлава Серошевского, я обратил внимание, что его работы носят больше не этнографический взгляд, а художественный, – говорит режиссёр и автор сценария фильма Владимир Мункуев. – Да, это описание жизни неизвестного народа, где-то в глубине Сибири, но при всём этом он больше описывает характеры и конфликты, переживания и взаимоотношения людей. Это кино про человека, который хотел помочь людям, но при этом сам усугубил ситуацию и стал агрессором. Для меня самой главной задачей в этом фильме было показать неоднозначность всех героев. Спасибо всем, кто помогает создавать это кино. Надеюсь, что всё это не зря».

«Нуучча – это убедительный полнометражный дебют Владимира Мункуева, снятый под руководством Бориса Хлебникова, — отмечает жюри. – Нам хочется как можно скорее увидеть готовый фильм, снятый в суровой красоте Якутии, на большом экране».

Награда в категории Works in Progress Awards даётся проекту c самым сильным и смелым художественным видением, который успешно сочетает в себе творческий и коммерческий потенциал. За приз боролись 18 картин в трех номинациях. Победитель Post Production Awards получает сумму до 5 000 евро на пост-продакшн от ведущей финской студии постпродакшена Post Control. В одной категории с фильмом «Нуучча» за приз боролись: драма «Первый снег» Наталии Кончаловской, драма «Земун» режиссёра Эдуарда Жолнина и продюсера Алексея Учителя, психологическая драма «Гнев» Марии Ивановой (Ливан), военная драма «Щедрик» Олеси Моргунец-Исаенко (Украина), чёрная комедия «Утки, городские легенды» Шеера Розена (Израиль), комедийная драма «Фильм о парах» Наталии Кебрал и Ориол Эстрада (Доминиканская республика).

О фильме «Нуучча»

Жанр: Психологическая драма

Продюсеры: Валерий Федорович, Евгений Никишов, Александр Плотников, Борис Хлебников, Альберт Рябышев, Андрей Ушацкий

Автор сценария: Владимир Мункуев

Режиссёр-постановщик: Владимир Мункуев

Оператор-постановщик: Денис Клеблеев

Актёры: Павел Колесов, Ирина Михайлова, Сергей Гилев