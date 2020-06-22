22.06.2020
11:58
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Происшествия

Дебошир устроил разгром в кафе

В дежурную часть обратилась владелица одного из кафе Покровска. Женщина пояснила, что неизвестный повредил имущество в принадлежащем ей кафе. Общий материальный ущерб составил около 10 000 рублей.

Установлено, что повреждение подозреваемый нанес ещё в прошлом году. Мужчина обязался возместить ущерб, но так и не сдержал обещание. Тогда владелица кафе обратилась в полицию.

Участковый уполномоченный полиции установил личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 28-летний местный житель.

Выяснилось, что мужчине сделали замечание работники кафе за то, что он в нетрезвом виде устроил скандал, поругавшись со своей подругой. В ответ дебошир повредил камеры видеонаблюдения, а также экран ноутбука.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Фото: Из открытых источников.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).
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