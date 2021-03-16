Дебошир ударил полицейского

Следственными органами Восточно-Сибирского следственного отдела на транспорте СК России по материалам Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте в отношении 43-летнего жителя Кемерово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, около четырех часов дня 19 февраля текущего года на привокзальной площади аэропорта города Нерюнгри нетрезвый мужчина громко кричал и выражался нецензурными словами. При общении со стражами порядка, дебошир ударил одного из них рукой по голове. Как оказалось ранее, в этот же день, его привлекли к административной ответственности и не впустили в самолет в связи с неадекватным поведением.

В соответствии с действующим законодательством, за совершение подобного деяния предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.