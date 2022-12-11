DearMoon: якутянка не попала на лунную программу

Объявлен состав экипажа первых лунных туристов — они облетят наш спутник на корабле SpaceX Starship.

Стало известно, что якутянка Маргарита Попова, сменившая имя на Илаан Кындыкан не попала на этот проект. Ранее сообщалось, что Маргарита Попова принимает участие в проекте «DearMoon», который ведет поиск восьми добровольцев для полета на Луну. К конкурсантам есть два требования, одно из которых — иметь глобальную мечту, идею или проект, которым поможет реализоваться полет на Луну.

Она уже прошла два этапа отбора на участие в первом гражданском полете на Луну от компании SpaceX Илона Маска. Возможно, присутствие россиян на проекте не рассматривалось в принципе, по политическим соображениям.

Мечта Маргариты Поповой – сохранить языки народов Крайнего Севера. Свой проект девушка назвала «Кындыкан», в честь своей прабабушки в седьмом поколении. История этой женщины поражает: вблизи Верхоянских гор в родовом стойбище, полностью вымершем от оспы, якутские охотники нашли маленькую девочку. Кындыкан всё лето просидела одна среди останков своих родных. Как малышка сумела выжить, остается загадкой и по сей день.

Но тем не менее, Маргарита Попова — сохранила свою связь с луной, поскольку в день лунного затмения 8 ноября она поменяла имя на Илаан, что в переводе с эвенского, с языка моих предков означает, Луна/Лунный месяц/ Лунный просвет.

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, выкупивший все места на дебютный «круиз», который должен состояться в следующем году, отобрал по всему миру восемь творческих личностей, которые составят ему компанию в этом полёте.

В состав экипажа вошли:

🔹 Стив Аоки — американский диджей и продюсер;

🔹 Тим Додд — YouTube-блогер из США, автор канала Everyday Astronaut;

🔹 Йеми Акинеми Деле (Yemi AD) — художник и хореограф из Чехии;

🔹 Карим Илийя — фотограф из Великобритании;

🔹 Рианнон Адам — ирландский фотограф, завоевавшая множество наград;

🔹 Брендан Холл — режиссёр-документалист из США;

🔹 Дев Джоши — индийский актёр и блогер;

🔹 Чхве Сын Хён (T.O.P.) южнокорейский рэпер, модель и актер;

🔹 Две дублирующие участницы: танцовщица Мию из Японии и американская сноубордистка Кэтлин Фаррингтон.

Сетевое издание SAKHALIFE.RU