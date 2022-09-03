ДДН выступил одной из площадок проведения акции диктант Победы

Дом дружбы народов им.А.Е.Кулаковского выступил одной из площадок проведения патриотической акции «Диктант Победы», которая организована сегодня 3 сентября по всей России.



Международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. «Диктант Победы» позволяет участникам мероприятия прикоснуться к исторической памяти, попробовать свои силы и узнать новое о прошедшей войне и её героях.



Организаторы и участники акции убеждены, что «Диктант Победы» – это своевременная, патриотическая акция, направленная на возрождение истинных национальных ценностей — знания и уважения к истории своего Отечества, осознание своей духовной связи с ней, гордости за подвиги своих предков.