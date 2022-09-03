03.09.2022
17:14
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Общество
ДДН выступил одной из площадок проведения акции диктант Победы
Дом дружбы народов им.А.Е.Кулаковского выступил одной из площадок проведения патриотической акции «Диктант Победы», которая организована сегодня 3 сентября по всей России.
Международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. «Диктант Победы» позволяет участникам мероприятия прикоснуться к исторической памяти, попробовать свои силы и узнать новое о прошедшей войне и её героях.
Организаторы и участники акции убеждены, что «Диктант Победы» – это своевременная, патриотическая акция, направленная на возрождение истинных национальных ценностей — знания и уважения к истории своего Отечества, осознание своей духовной связи с ней, гордости за подвиги своих предков.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ДДН РС(Я)
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