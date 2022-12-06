06.12.2022
15:32
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Культура

ДДН приглашает: С Кулаковским спустя столетия

«ӨКСӨКҮЛЭЭХТИИН ҮЙЭЛЭРИ УҤУОРДААН» дьүһүйүү

Өксөкүлээх Өлөксөй аатынан Норуоттар доҕордоhууларын дьиэтин Айар мастарыскыайа

Ахсынньы ый 21 кунэ Киэhэ 18:00

«С КУЛАКОВСКИМ СПУСТЯ СТОЛЕТИЯ»

«ӨКСӨКҮЛЭЭХТИИН ҮЙЭЛЭРИ УҤУОРДААН»

Саха Автономията тэриллибитэ 100, Өксөкулээх Өлөксөй төрөөбутэ 145,

Культура нэhилиэстибэтин сылларыгар аналлаах

Д Ь Ү Һ Ү Й Ү Ү

Касса: 32- 82- 96

Билиэт: 500 солк.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ДДН РС(Я)

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