ДДН им.Кулаковского приглашает на программу «Осенняя гармония»  

Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского 8 сентября в 17 ч. приглашает жителей и гостей столицы в сквер Карла Маркса на площадку «АРТАтриум», где пройдут:

• развлекательно – игровая программа «Осенняя гармония»

• «Национальные игры в каждый дом» мастер-класс по традиционным настольным играм народов РС (Я).

Пойте вместе с нами, танцуйте как мы, играйте лучше нас!

В программе: «Аргыстаах доҕордоһуу» рук. Зоя и Афанасий Соловьевы.

Кавер шоу-группа «Foqqy City Fox».

Ансамбль хомусистов «Ситим» рук. Сааскыйа Бугаева.

Этнофольклорный ансамбль «Дабайа Дайа» рук. Аника Захарова.

Солисты Надежда Алексеева, Рустам Слепцов, Афанасий Колочев, Лида Атласова и др.

Ведущая очаровательная Зарианна Горохова Хорошее настроение, заряд бодрости и массу положительных эмоций подарим зрителям этого замечательного осеннего праздника.

Ждем Вас в мире осенней красоты и гармонии!