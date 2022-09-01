Культура
ДДН им.Кулаковского приглашает на программу «Осенняя гармония»
Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского 8 сентября в 17 ч. приглашает жителей и гостей столицы в сквер Карла Маркса на площадку «АРТАтриум», где пройдут:
• развлекательно – игровая программа «Осенняя гармония»
• «Национальные игры в каждый дом» мастер-класс по традиционным настольным играм народов РС (Я).
Пойте вместе с нами, танцуйте как мы, играйте лучше нас!
В программе: «Аргыстаах доҕордоһуу» рук. Зоя и Афанасий Соловьевы.
Кавер шоу-группа «Foqqy City Fox».
Ансамбль хомусистов «Ситим» рук. Сааскыйа Бугаева.
Этнофольклорный ансамбль «Дабайа Дайа» рук. Аника Захарова.
Солисты Надежда Алексеева, Рустам Слепцов, Афанасий Колочев, Лида Атласова и др.
Ведущая очаровательная Зарианна Горохова Хорошее настроение, заряд бодрости и массу положительных эмоций подарим зрителям этого замечательного осеннего праздника.
Ждем Вас в мире осенней красоты и гармонии!
+7 (999) 174-67-82
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