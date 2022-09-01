01.09.2022
18:59
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Культура

ДДН им.Кулаковского приглашает на программу «Осенняя гармония»  

Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского 8 сентября в 17 ч. приглашает жителей и гостей столицы в сквер Карла Маркса на площадку «АРТАтриум», где пройдут:

•    развлекательно – игровая программа «Осенняя гармония»                                                      

•    «Национальные игры в каждый дом» мастер-класс по традиционным настольным играм народов РС (Я).

Пойте вместе с нами, танцуйте как мы, играйте лучше нас! 

В программе: «Аргыстаах доҕордоһуу» рук. Зоя и Афанасий Соловьевы.

Кавер шоу-группа «Foqqy City Fox».

Ансамбль хомусистов «Ситим» рук. Сааскыйа Бугаева.

Этнофольклорный ансамбль «Дабайа Дайа» рук. Аника Захарова.

Солисты Надежда Алексеева, Рустам Слепцов, Афанасий Колочев, Лида Атласова и др.

Ведущая очаровательная Зарианна Горохова Хорошее настроение, заряд бодрости и массу положительных эмоций подарим зрителям этого замечательного осеннего праздника.

Ждем Вас в мире осенней красоты и гармонии! 

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ДДН РС(Я)

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