ДДН им. Кулаковского приглашает на народный проект «Таланты Арктики. Новые имена»

Арктика – земля моих сородичей, Арктика – Отечество моё! 23 апреля в 16.00 Дом дружбы народов имени Алексея Кулаковского приглашает на народный проект «Таланты Арктики. Новые имена». Любимые народом артисты и восходящие звезды, народные исполнители — родина которых суровый и прекрасный Север!

Принимают участие: Дмитрий Лебедев, Александр Погодаев, Амгаяна, Анатолий Горохов, Евгения Шамаева, Айыллыына Сандар, Маргарита Яковлева, Владимир Индигирский, Евдокия Дохунаева, Илларион Садовников, Валерия и Виктория Неустроевы, Евгений Прокопьев, Татьяна Сазонова, Татьяна Бандерова, Ирина Дускулова , Степан Васильев, Василий Кривошапкин, Егор Слепцов, Инесса Томская, Люкуоде Ситдикова, Саргылана Карпова, Василена Шарина, Татьяна Балаганчик, Наталья Бриз, Михаил Рожин. Эвенкийский фольклорный ансамбль «Гиркилэн»

Эвенский этнофольклорный ансамбль «Долгунча»

Фольклорная группа «Икэдэй»

Вокальный ансамбль «Индигир»

Женский ансамбль «Аяврина»

Вокальный ансамбль «Кустук»

Юкагирский фольклорный ансамбль «Колымчанка»

Эвенкийский фольклорный ансамбль «Хэглэн»

Вокальный ансамбль «Дьукээбил»

Эвенский танцевальный ансамбль «Айулна» Режиссер: Заслуженный работник культуры РС (Я) Людмила Антипина

Ведущая проекта – Анастасия Реброва Билеты продаются в кассе ДДН им. А.Е. Кулаковского: телефон 32-82-96

Онлайн-продажа: Quicktickets.ru, sakhaconcert.ru и по пушкинской карте Справки по телефонам: 32-83-86, 89644276774, 89141044627

Источник: Пресс-служба ДДН РС(Я)

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