04.10.2021
17:45
127

Культура

ДДН им. Кулаковского приглашает на концерт ко Дню матери!

Дом дружбы народов им.А.Е. Кулаковского приглашает вас 17 октября в 17 ч. 00 мин. на праздничный концерт ко Дню матери! ️

Мама — первое слово, мама — главное слово в каждой судьбе…

Подарите вашим мамам незабываемые эмоции от встречи с любимыми артистами:

Сахая, Ника, Василий Еремеев, Эрчим, Сайсары Куо, Айгылаан, Умсуура, Намыына, Василий Местников, Айса, Константин Степанов, Этно-ансамбль «Айулна», Шоу-группа «Латинский квартал», «Сюрприз», «Тетрис».

Партнёры проекта:

Якутская ювелирная компания «Уруу» @uruu_ ykt

Фотостудия «Атмосфера» @foto_atmosfera_ykt

Справки по тел. 8(914)104-46-27, 8(964)427-67-74

Касса ДДН: 32-82-96

Онлайн билеты на Afisha.ykt.ru

Источник: Пресс-служба ДДН РС(Я)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх