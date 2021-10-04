04.10.2021
17:45
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Культура
ДДН им. Кулаковского приглашает на концерт ко Дню матери!
Дом дружбы народов им.А.Е. Кулаковского приглашает вас 17 октября в 17 ч. 00 мин. на праздничный концерт ко Дню матери! ️
Мама — первое слово, мама — главное слово в каждой судьбе…
Подарите вашим мамам незабываемые эмоции от встречи с любимыми артистами:
Сахая, Ника, Василий Еремеев, Эрчим, Сайсары Куо, Айгылаан, Умсуура, Намыына, Василий Местников, Айса, Константин Степанов, Этно-ансамбль «Айулна», Шоу-группа «Латинский квартал», «Сюрприз», «Тетрис».
Партнёры проекта:
Якутская ювелирная компания «Уруу» @uruu_ ykt
Фотостудия «Атмосфера» @foto_atmosfera_ykt
Справки по тел. 8(914)104-46-27, 8(964)427-67-74
Касса ДДН: 32-82-96
Онлайн билеты на Afisha.ykt.ru
Источник: Пресс-служба ДДН РС(Я)
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+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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