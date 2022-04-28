ДДН им. А.Е. Кулаковского в праздничной программе Дня Республики

В 2022 году 27 апреля Якутия отметила важную юбилейную дату — столетие ЯАССР. Праздник был наполнен масштабными событиями и мероприятиями.

В день торжества якутяне вышли на праздничное шествие с улицы Кирова до Комсомольской площади. Колонна Дома дружбы народов им.А.Е. Кулаковского стала одной из самых красочных. Сотрудники ДДН, представители Ассамблеи народов РС (Я), национально-культурных объединений прошествовали по улице Кирова столицы республики.

На Комсомольской площади праздник продолжился всеобщим республиканским осуохаем «Добун оһуохай» с участием Ил Дархана Айсена Николаева. Якутяне, взявшись за руки, единым кругом танца поприветствовали 100-летие со дня образования ЯАССР по всей Республике. С днем рождения, любимая Якутия!