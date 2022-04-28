28.04.2022
14:10
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Якутия
ДДН им. А.Е. Кулаковского в праздничной программе Дня Республики
В 2022 году 27 апреля Якутия отметила важную юбилейную дату — столетие ЯАССР. Праздник был наполнен масштабными событиями и мероприятиями.
В день торжества якутяне вышли на праздничное шествие с улицы Кирова до Комсомольской площади. Колонна Дома дружбы народов им.А.Е. Кулаковского стала одной из самых красочных. Сотрудники ДДН, представители Ассамблеи народов РС (Я), национально-культурных объединений прошествовали по улице Кирова столицы республики.
На Комсомольской площади праздник продолжился всеобщим республиканским осуохаем «Добун оһуохай» с участием Ил Дархана Айсена Николаева. Якутяне, взявшись за руки, единым кругом танца поприветствовали 100-летие со дня образования ЯАССР по всей Республике. С днем рождения, любимая Якутия!
Источник: Пресс-служба ДДН им. А.Е. Кулаковского
#100-летие образования ЯАССР#ДДН им. А.Е. Кулаковского#ДДН им. А.Е. Кулаковского в праздничной программе Дня Республики#Дом дружбы народов им. А.Е.Кулаковского#республика саха (якутия)#Якутия
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