ДДН им. А.Е. Кулаковского приглашает на творческий отчет

6 февраля Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского проводит открытый творческий отчет перед населением «Единение. Достижения. Перспективы».

Основная цель учреждения — гармонизация межнациональных отношений, сохранение национальной самобытности любого народа независимо от их численности, приобщение к культурным ценностям всех народов, проживающих на территории Республики Саха (Якутия) для дальнейшего укрепления единства и целостности общества. Также Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского претворяет в жизнь задачи духовного, интеллектуального и культурного развития якутян. На сегодня ДДН им. А.Е. Кулаковского является востребованным учреждением в Якутске, республике, узнаваемым в регионах России.

Всех жителей и гостей столицы приглашаем на уникальный, интересный и творческий отчет Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского перед населением, где каждый сможет стать свидетелем итога работы учреждения за 2019 год и творческих выступлений художественных коллективов, ансамблей и исполнителей национально-культурных объединений.

Начало в 18:00

Вход свободный.